|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 20.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. septembra 2026
Fico sa na článok 5 základnej zmluvy NATO pozerá triezvo, nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke – VIDEO
Tagy: Cena elektriny Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nelegálna migrácia Rusko-ukrajinský konflikt schengenská hranica Vojna na Ukrajine
Vyrobiť zámienku na začatie vojny je podľa premiéra veľmi jednoduchá vec. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o ...
Zdieľať
20.9.2026 (SITA.sk) - Vyrobiť zámienku na začatie vojny je podľa premiéra veľmi jednoduchá vec.
Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pozerá triezvo, a nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko „bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5“.
„My Slováci máme svoje skúsenosti s Mníchovom v roku 1938, keď nás zmluvne zaviazané demokratické mocnosti oklamali, zradili a predložili Hitlerovi ako upečené kura," vyhlásil Fico. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva.
„Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou, slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO," skonštatoval Fico.
Vyrobiť zámienku na začatie vojny je podľa premiéra veľmi jednoduchá vec. „Sme však dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám NATO. Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia SR bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám," uviedol predseda vlády.
Fico zároveň vyzval na koniec s rečami o falošnej solidarite. „V Európskej únii nie sme schopní prejaviť k sebe solidaritu ani pri cenách elektriny, nie to ešte pri zabíjaní vojakov. Pozrime sa na nelegálnu migráciu. Kde je solidarita pri zavádzaní kontrol na štátnych hraniciach v rámci schengenského priestoru? A podobných prípadov, keď je zo slova solidarita v EÚ len zdrap papiera, je neúrekom," dodal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa na článok 5 základnej zmluvy NATO pozerá triezvo, nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pozerá triezvo, a nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko „bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5“.
Premiér spomína skúsenosť z roku 1938
„My Slováci máme svoje skúsenosti s Mníchovom v roku 1938, keď nás zmluvne zaviazané demokratické mocnosti oklamali, zradili a predložili Hitlerovi ako upečené kura," vyhlásil Fico. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva.
„Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou, slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO," skonštatoval Fico.
Odmieta vyslanie slovenských vojakov pod zámienkou
Vyrobiť zámienku na začatie vojny je podľa premiéra veľmi jednoduchá vec. „Sme však dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám NATO. Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia SR bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám," uviedol predseda vlády.
Fico zároveň vyzval na koniec s rečami o falošnej solidarite. „V Európskej únii nie sme schopní prejaviť k sebe solidaritu ani pri cenách elektriny, nie to ešte pri zabíjaní vojakov. Pozrime sa na nelegálnu migráciu. Kde je solidarita pri zavádzaní kontrol na štátnych hraniciach v rámci schengenského priestoru? A podobných prípadov, keď je zo slova solidarita v EÚ len zdrap papiera, je neúrekom," dodal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa na článok 5 základnej zmluvy NATO pozerá triezvo, nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cena elektriny Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nelegálna migrácia Rusko-ukrajinský konflikt schengenská hranica Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragický nález pri Čunove. Muža našli bez známok života na cyklotrase, privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť
Tragický nález pri Čunove. Muža našli bez známok života na cyklotrase, privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť
<< predchádzajúci článok
Rogalo sa zrútilo na pole pri Vrbovom. Pilot utrpel smrteľné zranenia – FOTO
Rogalo sa zrútilo na pole pri Vrbovom. Pilot utrpel smrteľné zranenia – FOTO