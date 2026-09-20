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20. septembra 2026
Rogalo sa zrútilo na pole pri Vrbovom. Pilot utrpel smrteľné zranenia – FOTO
Pri páde utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol. Po páde rogala pri meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul v sobotu jeho pilot. Na ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Pri páde utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol.
Po páde rogala pri meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul v sobotu jeho pilot. Na miesto smerovali policajti, hasiči aj záchranári. Podľa prvotných informácii polície 68 ročný pilot rogala z doposiaľ nezistených príčin spadol z výšky na pole. Pri páde utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol.
Polícia o udalosti vyrozumela Letecký a námorný vyšetrovací úrad. Prípad rieši v súvislosti s trestným činom usmrtenia. Presné príčiny pádu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Rogalo sa zrútilo na pole pri Vrbovom. Pilot utrpel smrteľné zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po páde rogala pri meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul v sobotu jeho pilot. Na miesto smerovali policajti, hasiči aj záchranári. Podľa prvotných informácii polície 68 ročný pilot rogala z doposiaľ nezistených príčin spadol z výšky na pole. Pri páde utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol.
Polícia o udalosti vyrozumela Letecký a námorný vyšetrovací úrad. Prípad rieši v súvislosti s trestným činom usmrtenia. Presné príčiny pádu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Rogalo sa zrútilo na pole pri Vrbovom. Pilot utrpel smrteľné zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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