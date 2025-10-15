Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Fico sa nechce zaoberať sankčnými balíkmi proti Rusku, summit Európskej rady by mal riešiť podstatnejšie problémy


V rámci prípravy na zasadnutie Európskej rady (ER) absolvoval predseda vlády Robert Fico dlhý telefonát s predsedom rady



premier robert fico 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - V rámci prípravy na zasadnutie Európskej rady (ER) absolvoval predseda vlády Robert Fico dlhý telefonát s predsedom rady Antoniom Costom, pričom vyslovil počudovanie, že sa predstavitelia štátov Európskej únie sa idú opäť ako prioritnou témou zaoberať Ukrajinou, a nie obrovskými ekonomickými a politickými problémami Európskej únie.


Premiér to uviedol v stanovisku s tým, že opakovane Costovi pripomenul, že nemá záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebude vidieť v záveroch summitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná.

"Odmietam, aby sme takéto vážne témy "vybavili” v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje," vyhlásil Fico. Ako doplnil, v tejto súvislosti oznámil Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predloží Slovensko podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov.

Zdroj: SITA.sk - Fico sa nechce zaoberať sankčnými balíkmi proti Rusku, summit Európskej rady by mal riešiť podstatnejšie problémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automobilový priemysel Ceny energií Premiér Slovenskej republiky Sankcie proti Rusku Ukrajina
