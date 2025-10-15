|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
|Denník - Správy
15. októbra 2025
Slovenská a ukrajinská vláda budú spolu rokovať v Košiciach, Fico sa stretne s premiérkou Svyrydenkovou
V piatok 17. októbra sa v priestoroch Historickej radnice v Košiciach uskutoční spoločné rokovanie vybraných členov slovenskej a ukrajinskej vlády. Ako informoval Úrad ...
15.10.2025 (SITA.sk) - V piatok 17. októbra sa v priestoroch Historickej radnice v Košiciach uskutoční spoločné rokovanie vybraných členov slovenskej a ukrajinskej vlády. Ako informoval Úrad vlády SR, pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou na vládnej úrovni.
„Spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny prinášajú dobré výsledky,“ uviedol predseda vlády Robert Fico.
V tejto súvislosti ocenil konštruktívny dialóg založený na vzájomnej úcte, ktorý viedol s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, rovnako ocenil, že počas stretnutia s prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré sa uskutočnilo v septembri na Ukrajine, mal príležitosť nadviazať na tento dialóg aj s terajšou predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.
V Košiciach sa konkrétne uskutočnia viaceré bilaterálne konzultácie: rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia, rezortné stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, rezortné stretnutie zamerané na obranný priemysel, rezortné stretnutie zamerané na obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva a rezortné stretnutie zamerané na oblasť školstva. Rovnako sa uskutoční aj bilaterálne rokovanie predsedu vlády Roberta Fica s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.
Na Slovensku sa členovia vlády SR a Ukrajiny stretli v apríli 2024 v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.
