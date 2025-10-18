Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

18. októbra 2025

Fico sa obáva prehry v komunálnych voľbách, ich odsun je záchranný plán, myslí si Grendel


Odsun budúcoročných komunálnych volieb na rok 2027, ku ktorému vyzýva premiér Robert Fico, považuje poslanec



3j2a9416 676x451 18.10.2025 (SITA.sk) - Odsun budúcoročných komunálnych volieb na rok 2027, ku ktorému vyzýva premiér Robert Fico, považuje poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) za jeho záchranný plán. Myslí si, že strana Smer sa obáva veľkej prehry v komunálnych a župných voľbách, ktoré sa majú konať o rok. Uviedol to v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy, pričom poukázal na to, že Smer už v roku 2017 stratil Žilinskú a Trnavskú župu.

Grendel žiada analýzu prínosov pre občanov


„Robert Fico vie, aké je to prehrať v regionálnych voľbách, a po tých zbabraných konsolidáciách, po tej drahote, ktorú tu zaviedli, sa obávajú, že sa to zopakuje a stratia vplyv v regiónoch,“ povedal Grendel. Samotnú dĺžku funkčného obdobia či počet žúp však označil za druhoradú, podstatná je podľa neho vyššia kvalita činnosti samospráv za čo najnižšie náklady štátu, teda daňových poplatníkov.

„Chcem vidieť serióznu analýzu, ktorá ukáže, že za nejakých okolností dostane občan lepší servis od svojej samosprávy za nižšie náklady,“ poznamenal.

Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) v NR SR Roman Michelko, naopak, v diskusnej relácii poznamenal, že strana SNS bola prvá, ktorá prišla s iniciatívou predĺžiť volebné obdobie, a to na šesťročné. Po diskusii so Združením miest a obcí Slovenska a koaličnými partnermi sa podľa jeho slov ujednotili na päťročnom mandáte.

Zmena by sa mohla týkať až budúceho obdobia


Predseda klubu si však vie reálne takúto zmenu predstaviť až v budúcom volebnom období, šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v tom súčasnom nevidí. V tejto súvislosti však pripomenul aj precedens, keď sa zjednotil termín regionálnych a komunálnych volieb.

„Ak by ústavná väčšina bola, neodporuje to nejakým základným demokratickým princípom, pretože podobný model sme tu mali, keď v čase volebného obdobia sudcovia ústavného súdu prechádzali zo sedem na dvanásť rokov, boli zvolení na sedem rokov, a ich mandát sa pozitívne predĺžil,“ ďalej dodal.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa obáva prehry v komunálnych voľbách, ich odsun je záchranný plán, myslí si Grendel © SITA Všetky práva vyhradené.

