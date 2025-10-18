|
Sobota 18.10.2025
Úvodná strana
|
|
18. októbra 2025
Fico sa obáva prehry v komunálnych voľbách, ich odsun je záchranný plán, myslí si Grendel
Odsun budúcoročných komunálnych volieb na rok 2027, ku ktorému vyzýva premiér Robert Fico, považuje poslanec
18.10.2025 (SITA.sk) - Odsun budúcoročných komunálnych volieb na rok 2027, ku ktorému vyzýva premiér Robert Fico, považuje poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) za jeho záchranný plán. Myslí si, že strana Smer sa obáva veľkej prehry v komunálnych a župných voľbách, ktoré sa majú konať o rok. Uviedol to v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy, pričom poukázal na to, že Smer už v roku 2017 stratil Žilinskú a Trnavskú župu.
„Robert Fico vie, aké je to prehrať v regionálnych voľbách, a po tých zbabraných konsolidáciách, po tej drahote, ktorú tu zaviedli, sa obávajú, že sa to zopakuje a stratia vplyv v regiónoch,“ povedal Grendel. Samotnú dĺžku funkčného obdobia či počet žúp však označil za druhoradú, podstatná je podľa neho vyššia kvalita činnosti samospráv za čo najnižšie náklady štátu, teda daňových poplatníkov.
„Chcem vidieť serióznu analýzu, ktorá ukáže, že za nejakých okolností dostane občan lepší servis od svojej samosprávy za nižšie náklady,“ poznamenal.
Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) v NR SR Roman Michelko, naopak, v diskusnej relácii poznamenal, že strana SNS bola prvá, ktorá prišla s iniciatívou predĺžiť volebné obdobie, a to na šesťročné. Po diskusii so Združením miest a obcí Slovenska a koaličnými partnermi sa podľa jeho slov ujednotili na päťročnom mandáte.
Predseda klubu si však vie reálne takúto zmenu predstaviť až v budúcom volebnom období, šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v tom súčasnom nevidí. V tejto súvislosti však pripomenul aj precedens, keď sa zjednotil termín regionálnych a komunálnych volieb.
„Ak by ústavná väčšina bola, neodporuje to nejakým základným demokratickým princípom, pretože podobný model sme tu mali, keď v čase volebného obdobia sudcovia ústavného súdu prechádzali zo sedem na dvanásť rokov, boli zvolení na sedem rokov, a ich mandát sa pozitívne predĺžil,“ ďalej dodal.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa obáva prehry v komunálnych voľbách, ich odsun je záchranný plán, myslí si Grendel © SITA Všetky práva vyhradené.
