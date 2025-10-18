Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. októbra 2025

Danko predstavil reformu rokovacieho poriadku, má priniesť poriadok a dôstojnosť


Tagy: Národná rada SR Reforma Rokovací poriadok

Slovenská národná strana (SNS) navrhuje zásadnú reformu rokovacieho poriadku ...



Zdieľať
18.10.2025 (SITA.sk) -



Slovenská národná strana (SNS) navrhuje zásadnú reformu rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Podľa nej prinesie efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov. Návrh mení systém prerokúvania legislatívnych návrhov tak, že prvé čítanie sa bude odohrávať vo výboroch, nie v pléne.

Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré získajú podporu aspoň jedného prideleného výboru. Informovala o tom v sobotu riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Rýchlejší a efektívnejší legislatívny proces


Cieľom pripravovanej zmeny, ktorá je podľa SNS revolučná, je urýchliť legislatívny proces, zabrániť zneužívaniu rokovacieho poriadku na politické obštrukcie a zefektívniť prácu parlamentu. Poslanci sa tak budú viac venovať obsahu zákonov a menej zbytočným rečiam, ktoré v súčasnosti často brzdia rokovania aj na celé dni.

„Parlament má byť miestom, kde sa tvoria zákony, nie kde sa predvádzajú politici. Slovenská národná strana prichádza s návrhom, ktorý dá rokovaniam poriadok, systém a dôstojnosť. Prvé čítanie sa presunie do výborov, kde sa o návrhoch bude hovoriť vecne, nie politicky. V pléne sa bude rokovať len o tých zákonoch, ktoré prešli aspoň jedným výborom,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko.

Reforma zvýši dôveru občanov v parlament


Nový model zároveň zavádza možnosť skráteného legislatívneho konania priamo rozhodnutím Ústavnoprávneho výboru, čo prinesie rýchlejšie prijímanie zákonov v naliehavých situáciách. Reforma, ktorú SNS pripravuje, má podľa strany zabrániť chaosu, prekrikovaniu a nekonečným obštrukciám, ktoré brzdia chod parlamentu.

Zavedením jasného systému prerokúvania sa podľa SNS zvýši dôvera občanov v prácu Národnej rady SR a posilní sa vážnosť zákonodarnej moci. „Chceme, aby parlament prestal byť miestom hádok a stal sa pracovným orgánom, ktorý koná v záujme Slovenskej republiky. Táto zmena prinesie stabilitu, prehľadnosť a rýchlejšie rozhodovanie v prospech občanov,“ dodal predseda SNS.







Zdroj: SITA.sk - Danko predstavil reformu rokovacieho poriadku, má priniesť poriadok a dôstojnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Národná rada SR Reforma Rokovací poriadok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico sa obáva prehry v komunálnych voľbách, ich odsun je záchranný plán, myslí si Grendel
<< predchádzajúci článok
Výbuch v ruskej chemičke vyrábajúcej muníciu zabil troch ľudí

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 