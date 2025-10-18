|
Sobota 18.10.2025
Denník - Správy
18. októbra 2025
Danko predstavil reformu rokovacieho poriadku, má priniesť poriadok a dôstojnosť
Slovenská národná strana (SNS) navrhuje zásadnú reformu rokovacieho poriadku ...
18.10.2025 (SITA.sk) -
Slovenská národná strana (SNS) navrhuje zásadnú reformu rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Podľa nej prinesie efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov. Návrh mení systém prerokúvania legislatívnych návrhov tak, že prvé čítanie sa bude odohrávať vo výboroch, nie v pléne.
Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré získajú podporu aspoň jedného prideleného výboru. Informovala o tom v sobotu riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Cieľom pripravovanej zmeny, ktorá je podľa SNS revolučná, je urýchliť legislatívny proces, zabrániť zneužívaniu rokovacieho poriadku na politické obštrukcie a zefektívniť prácu parlamentu. Poslanci sa tak budú viac venovať obsahu zákonov a menej zbytočným rečiam, ktoré v súčasnosti často brzdia rokovania aj na celé dni.
„Parlament má byť miestom, kde sa tvoria zákony, nie kde sa predvádzajú politici. Slovenská národná strana prichádza s návrhom, ktorý dá rokovaniam poriadok, systém a dôstojnosť. Prvé čítanie sa presunie do výborov, kde sa o návrhoch bude hovoriť vecne, nie politicky. V pléne sa bude rokovať len o tých zákonoch, ktoré prešli aspoň jedným výborom,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko.
Nový model zároveň zavádza možnosť skráteného legislatívneho konania priamo rozhodnutím Ústavnoprávneho výboru, čo prinesie rýchlejšie prijímanie zákonov v naliehavých situáciách. Reforma, ktorú SNS pripravuje, má podľa strany zabrániť chaosu, prekrikovaniu a nekonečným obštrukciám, ktoré brzdia chod parlamentu.
Zavedením jasného systému prerokúvania sa podľa SNS zvýši dôvera občanov v prácu Národnej rady SR a posilní sa vážnosť zákonodarnej moci. „Chceme, aby parlament prestal byť miestom hádok a stal sa pracovným orgánom, ktorý koná v záujme Slovenskej republiky. Táto zmena prinesie stabilitu, prehľadnosť a rýchlejšie rozhodovanie v prospech občanov,“ dodal predseda SNS.
Zdroj: SITA.sk - Danko predstavil reformu rokovacieho poriadku, má priniesť poriadok a dôstojnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
