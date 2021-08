Fico sa obrátil na ústavný súd pre novelu zvýhodňujúcu zaočkovaných, nepáčia sa mu ani podmienky vstupu do prevádzok (video)

Tri dôvody

Novela zvýhodňuje očkovaných

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podala podnet na Ústavný súd SR , v ktorom namietajú nesúlad novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s Ústavou SR Ako uviedol predseda strany Robert Fico na tlačovej besede, zákon umožňujúci podmieniť vstup do prevádzky akýmkoľvek potvrdením je v rozpore s Ústavou SR z troch dôvodov.Prvým dôvodom podľa Fica je, že sa zákonom narušuje trojdelenie štátnej moci, pretože sa nižšou právnou silou, teda vyhláškou, obmedzujú základné práva a slobody.„Druhý dôvod, pre ktorý atakujeme tento zákon je, že je zjavne diskriminačný, pretože ľudia, ktorí sú zaočkovaní, majú mať viac práv ako ľudia, ktorí zaočkovaní nie sú. No a tretí dôvod je pomerne vážny a teoretický. Je to otázka generality práva,“ dodal Fico s tým, že žiadajú okamžité zastavenie účinnosti tohto zákona.Parlament 25. júla schválil novelu zákona zvýhodňujúcu očkovaných. Poslanci v skrátenom legislatívnom konaní odsúhlasili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá umožní využitie tzv. digitálnych očkovacích preukazov (GreenPassov). Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dá možnosť zohľadniť GreenPassy , resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Za novelu zákona hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 55 zákonodarcov, žiadny poslanec sa hlasovania nezdržal.