Róbert napadol svojho brata, pri hádke mu zaťal sekerou do hlavy

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Muž z okresu Pezinok napadol svojho brata, pri hádke mu zaťal sekerou do hlavy. Až dvanásťročný pobyt za mrežami hrozí 44-ročnému Róbertovi, ktorého vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu.Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, obvinený v nedeľu 15. augusta okolo 22.00 po predchádzajúcej hádke napadol svojho 47-ročného brata. „Tomu sa pokúsil spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví sekerou, ktorou mu zaťal sekerou do vrchnej časti hlavy," uvádza polícia.Napadnutý muž utrpel ťažké zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Privolaní policajti útočníka zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Bratislavskej krajskej kriminálky spravoval podnet na väzobné stíhanie obvineného.