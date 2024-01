Fico sa ocitol na zozname „tucta špinavcov“ Svetového ekonomického fóra. Slovensko s ním nevie skončiť, píšu

Slovensko jednoducho nevie skončiť s Ficom

„Tucet špinavcov"

15.1.2024 (SITA.sk) - Spravodajský web Politico zaradil slovenského premiéra Roberta Fica na zoznam „tucta špinavcov“ Svetového ekonomického fóra. To sa za účasti svetových a obchodných lídrov, filantropov i celebrít koná vo švajčiarskom Davose od 15. do 19. januára.„Ako vždy, veľkí a dobrí v Davose sa stretnú s niektorými z absolútnych svetových špinavcov,“ píše Politico. Poukazuje pritom na to, že aj keď od začiatku vojny na Ukrajine má Rusko na fóre menšie zastúpenie a aj Donalda Trumpa budú zamestnávať voľby, „na zozname hostí v Davose je stále veľa rádoby autokratov, diktátorov, násilníkov, vydieračov, obchodníkov s biedou, kazisvetov a politických vyvrheľov“.Roberta Fica v rebríčku Politico zaradilo na siedme miesto. Slovensko jednoducho nevie skončiť s Ficom, konštatuje web a poukazuje na jeho minuloročné znovuzvolenie do úradu, aj napriek tomu, že po masových protestoch po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Mariny Kušnírovej musel odstúpiť z funkcie.Pripomína tiež, že jeho strana Smer-SD viedla kampaň priateľskú k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi a sľúbila ukončenie vojenskej pomoci Ukrajine.„Slovenské súdy stále riešia viaceré kauzy organizovaného zločinu z obdobia, keď bol Smer naposledy pri moci, a týkajú sa oligarchov, ktorí údajne profitovali zo štátnych zákaziek; bývalých najvyšších policajných dôstojníkov a vysokých vojenských spravodajských dôstojníkov; a poslancov všetkých troch strán Ficovej novej koaličnej vlády,“ píše Politico.Do „tucta špinavcov“ Politico zaradilo aj argentínskeho prezidenta Javiera Mileia, saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, Trumpovho zaťa a zakladateľa investičnej spoločnosti Affinity Partners Jareda Kushnera, čínskeho premiéra Li Čchianga, rwandského prezidenta Paula Kagameho, maďarskú prezidentku Katalin Novák, kambodžského premiéra Hun Maneta, katarského premiéra Muhammada bin Abdarrahmána Ál Sáního, poľského prezidenta Andrzeja Dudu a šéfa saudskoarabskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Aramco Amína Násira.