Dankov test na alkohol bol negatívny, fúkal však až 15 hodín po nehode

15.1.2024 -

Prokuratúra začala trestné stíhanie

Podľa KDH ide o zlyhanie polície

Správanie všemocného papaláša

Polícia vypátrala Danka neskoro

Policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí objasňovali dopravnú nehodu podpredsedu parlamentu a predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka , sa s ním podarilo skontaktovať až v piatok 12. januára o 14:30.Vypočuli ho a podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. Dopravná nehoda, pri ktorej podpredseda parlamentu narazil do semaforu na križovatke ulíc Saratovská - Repašského sa stala vo štvrtok 11. januára krátko pred 23:30."Po príchode hliadky dopravnej polície sa vodič, ani motorové vozidlo na mieste nehody nenachádzali. Z uvedeného dôvodu nebolo zrejmé, kto bol účastníkom nehody a rovnako nemohlo prísť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča," uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková Okresná prokuratúra začala v piatok večer trestné stíhanie vo veci poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia."Podľa stanoviska dozor vykonávajúcej prokuratúry je uvedená trestná vec v štádiu prípravného konania, ktoré má neverejný charakter a zverejňovanie akýchkoľvek informácií by vzhľadom na charakter veci a prebiehajúce štádium konania mohlo zmariť, prípadne sťažiť samotné dokazovanie," doplnila policajná hovorkyňa.Poslanec KDH František Majerský považuje to, že Danko fúkal až niekoľko hodín po nehode, za zlyhanie polície."Po 15 hodinách od nehody je predsa nemysliteľné, aby dokázali zistiť alkohol v dychu. Po takom čase mala polícia páchateľa jednoznačne zobrať na krvné testy, z ktorých by sa dalo spoľahlivo zistiť, či bol Andrej Danko v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo nie," uviedol Majerský vo svojom stanovisku s tým, že takýto postup polície iba vzbudzuje ďalšie otázky, napríklad o tom, či sa niekto nesnaží Danka kryť."Správala by sa polícia takto ústretovo aj k bežnému občanovi? Prečo si pán Danko, keď bol podľa svojich slov zranený, nezavolal sanitku, ale z miesta nehody odišiel? Na žiadnu z týchto otázok doteraz nepoznáme odpoveď," dodal Majerský.Podľa predsedu Progresívneho Slovenska a podpredsedu NR SR Michala Šimečku sa Danko svojim konaním usvedčil.„Teraz už iná možnosť ako jeho odstúpenie či odvolanie neexistuje. Dychovú skúšku absolvoval až na druhý deň poobede, prakticky 15 hodín po nehode. Je jasné, čo to znamená," uviedol vo svojom vyjadrení Šimečka.Podľa neho má ísť ústavný činiteľ príkladom a nie správať sa ako "všemocný papaláš" a legitimizovať tie najhoršie praktiky v spoločnosti.„Každý iný vodič by musel fúkať okamžite po nehode. Minister vnútra by mal preto vysvetliť, prečo sa tak nestalo v prípade Andreja Danka," doplnil Šimečka.Strana Sloboda a solidarita (SaS) sa k stanovisku polície vyjadrila na sociálnej sieti. „Polícia sa konečne oficiálne vyjadrila k nehode Andreja Danka a rozhodne mu tým nepomohla. Zdá sa však, že polícia bola posledná, kto podpredsedu NR SR vypátral," uvádza SaS.Polícii sa podarilo s Dankom skontaktovať až v piatok o 14:30. Podľa SaS v tom čase Danko už dávno dával vyhlásenia médiám a zverejňoval videá na sociálnych sieťach.„Všetci sme videli, že Danko je vo svojej kancelárii v parlamente. Ako je možné, že ho polícia vypátrala až tak neskoro?," pýta sa SaS a dodáva, že táto skutočnosť je jednoznačne na Dankovo odvolanie.„Avšak tieň podozrenia momentálne padá aj na políciu a ministra vnútra, ktorý mohol chcieť kryť svojho koaličného partnera," doplnila SaS.