Fico sa opäť pustil do Zdechovského, svoje kydy a obvinenia bez dôkazov si má nechať pre seba – VIDEO

Ficova kritika europoslanca Zdechovského

Diskutovali aj o médiách

Trestný zákon a zrušenie ÚŠP

Novela Ústavy SR

Europoslancom ponúkol plnú súčinnosť

2.6.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico sa spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (obaja Smer-SD ) stretli s monitorovacou skupinou Európskeho parlamentu (EP) pre demokraciu, právny štát a základné práva.„Sme si plne vedomí toho, že Európsky parlament nemá právo kontrolovať Slovenskú republiku, ani nám nič prikazovať, ale prejavili sme elementárnu úctu a rešpekt europoslancom, ktorí požiadali o stretnutie a mali záujem s nami rozprávať," uviedol slovenský premiér na tlačovej konferencii po stretnutí.Daná skupina europoslancov podľa Ficových slov neprišla „ako pán podivín (europoslanec Tomáš Zdechovský , ktorý pred niekoľkými dňami viedol misiu z Výboru EP pre kontrolu rozpočtu - pozn. SITA) z Českej republiky provokovať a rečniť v mene slovenskej opozície". Dodal, že títo europoslanci neprišli ani robiť „špinavú opozičnú politiku", ako to podľa premiéra robil Zdechovský.Podľa Fica sa vecne zaujímali o viacero tém a medzi inými padla aj otázka týkajúca sa Zdechovského. „Veľmi presne sme vysvetlili, ako sme vnímali a vnímame túto provokáciu zo strany českého europoslanca. Nikto na Slovensku nepochybuje o tom, že sú to ľudia najatí slovenskou opozíciou a protivládnymi médiami, aby robili špinavú robotu," tvrdil Fico.Ostro sa vymedzil voči Zdechovského slovám o tom, že skupina ľudí, ktorá mala blízko k výzve v agrosektore v roku 2015, je tá istá skupina, ktorá bola spájaná s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018. „Vážený pán europoslanec, tieto svoje kydy, obvinenia bez dôkazov si nechajte pre seba. Neurážajte Slovenskú republiku. Pretože vy ste urazili nielen vládu, nielen politikov, ale urazili ste celú Slovenskú republiku," obrátil sa na Zdechovského Fico.Dodal, že v podobnom duchu reagoval aj na otázky europoslancov v rámci stretnutia a podotkol, že ak ešte raz príde na Slovensko podobný europoslanec ako Zdechovský, a bude robiť „špinavú opozičnú robotu, ako nájomný vrah", požiadajú ho, aby opustil územie Slovenska. To, čo Zdechovský predviedol, sa podľa slovenského premiéra vymyká akémukoľvek rámcu slušného správania sa.Fico tiež uviedol, že v rámci stretnutia europoslanci rešpektovali to, že slovenská vláda neprijala žiadne legislatívne opatrenia, ktoré by sa dotkli demokracie, právneho štátu či ľudských práv. Doplnil, že diskutovali aj o médiách, zaznela otázka, prečo je vo vzťahu médií a vlády taká dusná atmosféra.„Môj názor poznáte. Povedal som, že pokiaľ nebudete mať žiadnu zodpovednosť, nič sa na vás nevzťahuje, môžete si písať a hovoriť, čo chcete, a vaša jediná forma overenia faktu je, že zavoláte tomu, koho ste obvinili, aby sa k tomu vyjadril, tak tá tenzia tu medzi nami a vami jednoducho bude, pokiaľ sa tie vzťahy nejako neurovnajú. Ale momentálne na to, podľa všetkého, nie sú splnené podmienky," vyjadril sa premiér smerom k médiám.Premiér uviedol, že europoslanci sa dotkli aj problematiky rozsiahlej novely Trestného zákona , padla aj otázka o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry „Je zvláštne, že absolútne netušili o tom, že špeciálnym prokurátorom bol človek, ktorý zabil človeka na priechode pre chodcov, ktorý podvodom získal bezpečnostnú previerku, kvôli ktorému bol účelovo zmenený zákon, aby mohol ísť za prokurátora, hoci na to nespĺňal žiadne podmienky," vyjadril sa Fico na adresu bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica Dodal, že europoslanci dostali odpovede, dozvedeli sa o prerozdelení prípadov, o tom, že prokurátori zo špeciálnej prokuratúry pokračujú v rámci Generálnej prokuratúry , a tiež, že prípady sa ďalej vybavujú. Prízvukoval tiež, že medzi slovenskou vládou a Európskou komisiou nie je otvorená žiadna téma týkajúca sa reformy trestného práva. „Nie je dnes na stole žiadna otázka, ktorou by sme sa zaoberali," zdôraznil.S europoslancami sa venovali aj otázke novelizácie Ústavy SR, ktorá je v súčasnosti v parlamente, obzvlášť sa venovali problematike nadradenosti vnútroštátneho práva v otázkach národnej identity a hodnotových témach.„Vysvetľovali sme kolegom z EP, že v takých témach, ako je napríklad otázka manželstva, musí mať prednosť vnútroštátne právo. Nemôže nám prikázať EÚ , že manželstvo je niečo iné, ako máme napísané v Ústave SR," vysvetlil Fico. Dodal, že otvorili aj tému financovania mimovládnych organizácií. Zdôraznil, že daný zákon, ktorý bol prijatý a podpísaný prezidentom, nebol predmetom kritiky, ani úvah zo strany EÚ.Fico v závere zhrnul, že súčasná vládna koalícia neprijala žiadne zákony, ktoré by narúšali princípy právneho štátu, ľudské práva, alebo, ktoré by išli proti demokracii. „Požiadal som predstaviteľov parlamentu, aby zostavili rovnakú misiu a venovali sa rokom 2020 až 2023," uviedol premiér.Požiadal ich napríklad, aby sa pozreli na prípad advokáta Ľubomíra Krivočenka , zatváranie predstaviteľov opozície či vykopávanie dverí. „Rovnako som ich požiadal, aby sa venovali dvojakému metru, ktorý je typický pre EÚ," vyjadril sa ďalej Fico. Poznamenal, že jednej z prítomných europoslankýň, ktorá je z Belgicka, sa spýtal na smrť slovenského občana Jozefa Chovanca na letisku v Belgicku. „Preto sme zaslali výzvu, nech sa zaoberajú tým, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023. To bol príklad hrubého porušovania všetkého," zdôraznil premiér.Doplnil, že europoslancom ponúkol plnú súčinnosť. Stretli sa napríklad s predstaviteľmi Súdnej rady či zástupcami ministerstva spravodlivosti . „Predpokladám, že sa stretnú aj s druhou stranou, veď je to ich oprávnenie," uviedol. Zdôraznil, že sú pripravení stretávať sa a diskutovať s európskymi predstaviteľmi, avšak nie v podriadenej pozícii, ale ako rovnocenní a suverénni.