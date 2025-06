Prezident Pellegrini: Výdavky na obranu nesmú ohrozovať sociálne postavenie ľudí – VIDEO

Na stole je už prvý konkrétny návrh

Výdavky takzvaného duálneho použitia

Prezident predpokladá ešte veľkú diskusiu

2.6.2025 (SITA.sk) - Konkrétne investície v rámci zvyšovania výdavkov na obranyschopnosť Slovenska musia byť rozumnou kombináciou vyzbrojenia našej armády a podpory infraštruktúry, teda nemocníc, ciest a mostov.Uviedol to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini po samite Bukureštskej deviatky vo Vilniuse, kde spolu s lídrami krajín východného krídla NATO diskutovali o nadchádzajúcom samite Severoatlantickej aliancie v Haagu a zvyšovaní výdavkov na obranu. Aj občania musia podľa jeho slov vidieť, že zvyšovanie výdavkov na obranu má pozitívny dopad na ich bežný život. Prezident zdôraznil, že úroveň zvyšovania výdavkov na obranu a rýchlosť musí byť vecou konsenzu.Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené byť zodpovedným partnerom, ktorý nebude brániť konsenzu a bude sa snažiť nájsť cestu kompromisu, aby bol samit v Haagu úspešný.„Je v našom vlastnom záujme mať také ozbrojené sily a bezpečnostné prostredie, aby sme sa vedeli ubrániť akémukoľvek útoku, to je jedno z ktorej strany by prišiel, minimálne do času, kedy by nám prišli na pomoc spojenci," zdôraznil. Hlava štátu v tejto súvislosti informovala, že na stole je už aj prvý konkrétny návrh, podľa ktorého by sa výdavky jednotlivých členských krajín na obranu postupne zvýšili zo súčasných dvoch percent HDP na 3,5 percenta HDP.„Zároveň by bolo možné investovať ďalšieho jeden a pol percenta do investícií, ktoré sú skôr do infraštruktúry, ktorú bežne využíva aj civilné obyvateľstvo, takzvané prostriedky duálneho určenia," priblížil.Vzhľadom na nadchádzajúci samit NATO v Haagu sa prezidenti dotkli aj témy prípadného navyšovania výdavkov na obranu, o ktorom by sa podľa prezidenta SR nemalo uvažovať len ako o konkrétnych percentách z HDP, ale ohľad by sa mal brať najmä na efektivitu ich využitia.„Za Slovenskú republiku chcem povedať, že budeme preferovať, aby sa do týchto výdavkov v čo najväčšej možnej miere mohli započítavať výdavky takzvaného duálneho použitia. To znamená, aby sa do takýchto výdavkov započítali aj projekty obnovy cestnej či železničnej infraštruktúry aj výstavba alebo rekonštrukcia novej nemocnice, ktoré aj v čase vojnového konfliktu pomáhajú tak ozbrojeným silám, ako aj obyvateľom," povedal prezident SR.Súčasne vyjadril spokojnosť, že naše ozbrojené sily pozorne sledujú nasadzovanie moderných technológií a prispôsobujú plány do modernizácie našich ozbrojených síl. Dodal, že ak chceme, aby naše ozbrojené sily plnili úlohy potrebné pre Slovensko i pre spojencov, výdavky na zbrojenie musia predstavovať približne 3,6 – 3,7 percenta HDP. Odvolal sa pritom na informácie od náčelníka generálneho štábu a jeho tímu.V rámci otázky rýchlosti zvyšovania výdavkov Pellegrini predpokladá ešte veľkú diskusiu medzi členskými štátmi NATO.„Niekde zatiaľ na stole je úvaha, že by sme mohli ako členské krajiny zvyšovať tieto výdavky rýchlosťou 0,2 percenta každý rok. To znamená, že by sme sa k tomuto cieľu mohli dostať niekde za sedem rokov. Ja som na rokovaní prezidentov a predsedov vlád avizoval, že Slovensku by viac vyhovovala minimálne dekáda, to znamená desaťročie, v ktorom by sme sa k tejto sume mohli postupne priblížiť," uviedol a ubezpečil, že to nebudú skokové investície.