Fico sa podľa Šimečku chystá zmeniť základné parametre zahraničnej politiky, šéf progresívcov hovorí o mimoriadne nebezpečnom kroku

Fico vycítil nástup krajnej pravice vo svete

Návrh na vydanie spoločného stanoviska

8.1.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) sa chystá zmeniť základné parametre zahraničnej politiky . Upozornil na to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka . "To, pred čím sme varovali, sa stáva realitou," zdôraznil Šimečka s tým, že predseda vlády ohlásil navrhnutie nového stanoviska ústavných činiteľov a koalície k zahraničnej politike."Je to mimoriadne nebezpečné. Miesto Slovenska vo svete je jasne definované členstvom v Európskej únii aj v NATO , v strategických dokumentoch, aj v platnom memorande najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa podpisovalo len pred pár mesiacmi," upozornil Šimečka.Podľa predsedu PS sa Fico snaží zakryť drahotu a vyššie dane. "Zároveň vycítil nástup krajnej pravice vo svete, rozhodol sa k nej pridať a strhnúť so sebou celé Slovensko. Ohrozuje tým všetko, o čo sme 30 rokov bojovali a čo sme spoločne budovali. Slovensko ako súčasť slobodného, demokratického sveta, vyspelej Európy. Takýto hazard s našou budúcnosťou nikdy nedopustíme," vyhlásil Šimečka a informoval, že v stredu oznámia svoje ďalšie kroky.Ficova politická kariéra podľa Šimečku postupne zhasína. "Nemá však žiadne právo zobrať budúcnosť našej vlasti a našim deťom," uzavrel predseda PS.Predseda vlády v utorok 7. januára na sociálnej sieti okrem iného informoval o tom, že na Úrade vlády SR intenzívne analyzujú situáciu v niektorých štátoch EÚ, konkrétne v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Rumunsku. Plánuje navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby vydali spoločné stanovisko k zahranično-politickej orientácii Slovenska.Vo štvrtok 9. januára vycestuje spolu s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou do Bruselu na stretnutie Európskej komisie . Rokovať sa má o rozhodnutí ukrajinského prezidenta zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu."Je mi ľúto, že ukrajinskí predstavitelia sa na tomto stretnutí opäť nezúčastnia,” dodal Fico. Zároveň povedal, že v piatok 10. januára sa zúčastní na rokovaní výboru NR SR pre európske záležitosti, kde plánujú opoziční poslanci diskutovať o jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom . "Rád im vyhoviem," povedal Fico.