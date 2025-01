Trudeau: Kanada sa k USA nepripojí ani omylom

Kanada sa k USA nepripojí "ani omylom" a nestane sa ich 51. štátom, vyhlásil odchádzajúci kanadský premiér Justin Trudeau.





Trudeau svojou poznámkou reagoval na zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý si v utorok opätovne doberal svojho severného suseda a blízkeho spojenca."Kanada sa nestane súčasťou USA ani omylom. Pracujúci a komunity v oboch našich krajinách majú obrovský prospech z toho, že naše krajiny sú si navzájom najväčšími obchodnými a bezpečnostnými partnermi," vyhlásil Trudeau, ktorý svoju rezignáciu na post kanadského premiéra oznámil v pondelok prostredníctvom sociálnej platformy X po sporoch v strane, uviedla DPA.Trump niekoľko hodín predtým vyhlásil, že na pripojenie Kanady k USA použije "ekonomický nátlak". Urobil tak počas tlačovej konferencie vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Zároveň odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily na získanie Panamy, hoci v prípade Kanady jej použitie vylúčil, píše DPA."Kanada a Spojené štáty by boli fakt niečo. Zbavili by sme sa umelo nakreslenej čiary a keď sa pozriete na to, ako to vyzerá, bolo by to omnoho lepšie pre národnú bezpečnosť," vyhlásil Trump a dodal, že USA nepotrebujú dovážať autá z Kanady, pretože by ich "radšej vyrábal v Detroite".