Fico sa prezidentke vyhráža budením. Hlavu štátu žiada, aby vyzvala vládu na podanie demisie (video)

Nespráva sa ako hlava štátu

Bábka, ktorá nevie urobiť nič

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Líder opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico sa obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vyzvala vládu na demisiu a na prijatie potrebnej zmeny ústavy, aby sa okamžite mohli konať predčasné parlamentné voľby.Šéf Smeru to uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Prezidentke v ňom odkazuje, že jediným východiskom pre Slovensko, ktoré je doslova vydierané „psychiatrickým pacientom Matovičom“ a likvidované neschopnou vládou, sú spomínané predčasné voľby.„Slovensko, jeho ľudia sú ožobračovaní, strácajú sa posledné prvky právneho štátu a demokracie. A vy, pani prezidentka, sa na to len nečinne prizeráte, lebo vašou úlohou bolo a je brániť túto zločineckú vládnu zostavu do posledného dychu,“ vyhlásil Fico.Vláda podľa neho nezvláda pandémiu, ignoruje zdražovanie a likviduje právny štát a demokraciu. Prízvukoval, že Smer-SD bude dôslednou opozičnou ľavicovou stranou.„Budeme vás chodiť budiť pred váš palác, aby ste sa konečne začali správať ako hlava suverénneho štátu SR a nie ako hovorkyňa Matoviča a cudzích záujmov,“ povedal šéf Smeru-SD.Prezidentke pripomenul, že vo štvrtok 2. decembra požiadala premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby prijal zodpovednosť za to, v akom stave je Slovensko. „Rád by som vám veril, že to robíte pre dobro Slovenska, ale vy to robíte len preto, lebo strácate pôdu pod nohami a zachraňujete svoje meno,“ poznamenal Fico.Hegera označil za bábku, ktorá nevie urobiť nič. „Za to, v akom stave je Slovensko, nesiete vy, pani Čaputová, stokrát väčšiu zodpovednosť ako pán Heger. Podporovali ste túto zločineckú vládu vo všetkom a na Sorosove pokyny ste ju chránili pred opozíciou. Ako keby ste boli jednou z jej ministeriek,“ dodal Fico.