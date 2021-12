Spoločná výzva bývalých prezidentov je k ničomu, ľudia nepovažujú politikov za autority

Voliči sa v problematike orientujú zložito

Malicherné spory

Kupčiť so zdravým by sa nemalo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločná výzva troch bývalých slovenských prezidentov Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku nemá potenciál na zvýšenie zaočkovanosti ľudí proti koronavírusu.Sociológ Pavel Haulík to povedal pre agentúru SITA v súvislosti s výzvou k očkovaniu, ktorú zaslal médiám exprezident Kiska v nedeľu 28. novembra. Prezidenti sa pod dokument podpísali, neobjavili sa však spoločne pred kamerami a mikrofónmi médií.„Problém okolo očkovania v kontexte slovenskej súčasnej politiky je oveľa zložitejší na to, aby sa dal vyriešiť nejakou výzvou. Zvlášť ľudí, ktorí neovplyvňujú život. Nie je to len o očkovaní, do toho sa premietajú mnohé súvislosti okolo fungovania spoločnosti a politiky za posledné obdobie,“ zhodnotil sociológ.Na otázku, či vôbec majú výzvy politikov k očkovaniu vplyv na voličov, Haulík odvetil, že nemajú.„Ak hovorím, že Andrej Kiska dnes nie je autoritou pre väčšiu významnú skupinu ľudí, tak to platí aj o takmer všetkých súčasných politikoch na Slovensku. Z politiky sa stalo bojisko, kde sa voliči ťažko orientujú a vnímajú postoje a názory jednotlivých politických strán a zoskupení,“ usúdil sociológ.Podľa neho sa tým pádom v takej zložitej veci, ako je pandémia koronavírusu, voliči zložito orientujú. „Pokiaľ nie sú jednoznačné argumenty a robí sa okolo toho veľmi neprehľadná diskusia, dokonca politické súboje, tak je takmer nemožné, aby sa ľudia riadili podľa výziev politikov,“ doplnil sociológ.Myslí si, že rovnako by nepomohlo ani spoločné vyhlásenia aktívnych politikov premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a lídra preferenčne najsilnejšej opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia Petra Pellegriniho. Navyše, ten ani nie je zaočkovaný, aj keď nevylúčil, že sa zaočkuje.Haulík v tejto súvislosti povedal, že politici sú medzi sebou „dovadení“. Nemá však na mysli hádky o hodnoty a riešenie. Zdôraznil, že spory slovenských politikov sú často veľmi osobné a zároveň aj veľmi malicherné.„Predstava, že na bojisku, kde sa bojuje všetkými možnými a nemožnými zbraňami, sa zrazu konflikt preruší a niekto z tých vodcov povie – ľudia, dajte sa zaočkovať a ľudia tomu uveria, je nepravdepodobná,“ mienil sociológ.V Českej republike dvaja politickí rivali, odchádzajúci premiér Andrej Babiš a designovaný premiér Petr Fiala spoločne vyzvali ľudí na očkovanie. Babiš hovoril, že v týchto chvíľach musí ísť politika bokom. Haulík nevie, do akej miery takáto výzva v Česku zaberie.„Ale rozhodne tam nie je rozvrat politiky taký dramatický ako na Slovensku. „Na Slovensku je politická scéna rozvrátená. Je to niečo, čo pripomína zhorenisko a čo nemá podobu kultúrnej krajiny,“ zhodnotil sociológ.V parlamente sa aktuálne rokuje o návrhu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), aby štát poskytol poukazy v hodnote 500 eur ľuďom nad 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať. Poukazy sa majú dať využiť v hoteloch, reštauráciách, divadlách, galériách, kaderníctvach, masérskych salónoch či posilňovniach.Sociológ si myslí, že to nepomôže. „Človek bude na to ťažko reagovať okamžite, ak má poukaz získať až po určitom čase. Zďaleka nie je jasné, aké tie benefity budú a či ich využije. Mnohých ľudí to môže odrádzať tým, že je to kupčenie so zdravím a životom, s čím by sa kupčiť nemalo,“ uzavrel sociológ Haulík.