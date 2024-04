Fico sa správa ako geopolitický analfabet a pripravuje nás o spojencov, upozorňuje Valášek (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico (predseda strany Smer-SD ) podľa hnutia Progresívne Slovensko PS ) koná i hovorí, ako geopolitický analfabet. Progresívci sú toho názoru, že to dokazuje i Ficova kontrolná návšteva na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí MZVEZ ), počas ktorej sa premiér vyjadril, že sa chce orientovať na všetky štyri svetové strany, to znamená aj na Ruskú federáciu, no, ako poukázal podpredseda PS Tomáš Valášek , chce byť i pevnou súčasťou euroatlantických štruktúr.„Takto sa to nedá, pán premiér. Zvyšok EÚ NATO má jasno v tom, že Rusko nie je kamarátom, ale hrozbou pre Európu. Napadlo susednú Ukrajinu a aj nám na Slovensku sa snaží diktovať podmienky, kedy, s kým a ako sa môžeme brániť pred bezpečnostnými hrozbami,” vraví Valášek. Podotkol, že Slovensko rýchlo prichádza o spojencov, poukázal v tomto smere nielen na českú vládu, ale napríklad i niektorých vysokopostavených nemeckých politikov, ktorí podľa neho volajú po vylúčení Slovenska z EÚ.Bývalá diplomatka Ľubica Karvašová, ktorá za PS kandiduje do Európskeho parlamentu , tiež tvrdí, že Slovensko v súčasnosti býva vylučované z citlivých konverzácií o Rusku či pomoci pre Ukrajinu.„Vzájomná dôvera a dobré vzťahy s našimi najbližšími partnermi sú výsledkom mravenčej práce našich diplomatiek a diplomatov. Ficova vláda za mesiace ničí to, čo sme budovali desaťročia. Slovenské záujmy poškodzujú z výsostne sebeckých dôvodov. Na Slovensku už ovládajú všetky mocenské pozície, a tak sa snažia hľadať nepriateľov aj v zahraničí. Z nepochopiteľných dôvodov si však vyberajú tých, ktorí sú nám najbližšie,“ myslí si Karvašová. Valášek dodal, že v „normálnej vláde" by to možno bol i dôvod na odstúpenie ministra zahraničných vecí.