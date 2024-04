KDH poslalo list predsedníčke Ursule von der Leyen, Slovensko by nemalo byť finančne postihované za zrušenie špeciálnej prokuratúry

Na finančný postih nie sú dostatočné dôvody

Na zmeny má Slovensko právo

Neprenášajme spory do Bruselu

16.4.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta snahy vlády i časti progresívnej opozície preniesť vnútropolitický spor o novele Trestného zákona na pôdu Európskej únie a ohrozovať tak finančné záujmy Slovenska. Uviedlo to v utorok hnutie vo svojom stanovisku.Zároveň zdôrazňuje, že Slovensko by nemalo byť finančne postihované za zrušenie špeciálnej prokuratúry. Predseda KDH Milan Majerský sa v utorok obrátil listom na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen , a tiež na politickú frakciu EPP-ED.V liste píše, že KDH malo a má vážne politické výhrady k schváleným zmenám v slovenskom trestnom práve a osobitne k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry . Zdôrazňuje však, že táto zmena je vnútornou záležitosťou Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ.„Podľa nášho názoru minimálne nateraz nie sú dané dostatočné dôvody, aby bol spochybňovaný základný charakter Slovenskej republiky ako právneho štátu, a už vôbec nie, aby mohlo byť Slovensko finančne postihované," uviedol Majerský.Líder kresťanských demokratov pripomína, že KDH opakovane kritizovalo novelu Trestného zákona a požadovalo zachovanie špeciálnej prokuratúry.„Nemožno mať však žiadne pochybnosti o tom, že ide o zmeny, na ktoré Slovensko ako členský štát EÚ má plné právo, a s ktorými naopak nemožno spájať žiadne následky v podobe finančných postihov SR, ktorej obeťou by boli občania SR a jeho regióny. Rovnako nesúhlasíme s tým, že iba z dôvodu de facto vnútorného prerozdelenia práce, navyše pri zachovaní princípu kontinuity v živých veciach, by mohlo dôjsť k porušeniu zmluvných záväzkov vo vzťahu k plánu obnovy," píše sa v liste.Poukazuje tiež na to, že Ústavný súd SR nepozastavil účinnosť zmeny týkajúcej sa organizácie prokuratúry, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že táto otázka „prejde testom ústavnosti“.KDH prízvukuje, že Slovensko je suverénna krajina a povinnosťou každého politika je chrániť naše národné záujmy a suverenitu.„Preto je aj v našom záujme, aby sme vlastné, vnútorné spory riešili doma a neprenášali ich umelo do Bruselu. Pretože tak ohrozujeme nielen financovanie rozvoja našich regiónov, ale aj samotnú podstatu Slovenska ako suverénnej krajiny," uviedlo hnutie vo svojom stanovisku.Pripomína, že tému zmien v trestnom práve ako prvá umelo preniesla do Bruselu vláda, ktorá si tam išla nedôstojne pýtať odobrenie pre svoje plány. Rovnako však nesúhlasí s progresívnou časťou opozície, ktorá taktiež podľa KDH neprimerane zaťahuje Európsku komisiu do vnútroštátnych otázok.