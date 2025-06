Fico sa stretol s kazašským prezidentom, diskutovali o možnostiach spolupráce v oblasti obrany i jadrovej energetiky – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.6.2025 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico Smer-SD ) sa v stredu stretol s kazašským prezidentom Kasymom Žomartom Tokajevom , a to v rámci svojej návštevy strednej Ázie. Do Kazachstanu sa predseda slovenskej vlády presunul z Uzbekistanu.„Medzi našimi krajinami neexistujú žiadne otvorené politické otázky. Vzájomný obrat sa blíži k 200 miliónom eur, kapacity však zďaleka nie sú vyčerpané," uviedol Fico. Dodal, že k dispozícii je aj kompletnú zmluvnú základňu, ktorú môžeme použiť na vzájomne výhodné dohody. S kazašskou hlavou štátu premiér diskutoval okrem iného o možnostiach spolupráce v oblasti obrany. Za efektívny nástroj označili vytváranie spoločných podnikov v zbrojárskom priemysle.Keďže Kazachstan sa v súčasnosti zaoberá možnosťou výstavby prvej jadrovej elektrárne v krajine a Slovensko disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti jadrovej energetiky, Fico predstaviteľom Kazachstanu ponúkol expertízu slovenských štátnych i súkromných spoločností, ktoré pôsobia v danej oblasti.V rámci stretnutia s Tojakevom slovenský premiér spomenul i prípadnú spoluprácu v oblasti dovozu ropy z Kazachstanu na Slovensko, cez ropovod Družba. „Či je to technicky možné, povedia experti," poznamenal Fico.Robert Fico sa pracovne stretol i s predsedom vlády Kazachstanu Olzhasom Bektenovom. V rámci stretnutia šéf slovenského vládneho kabinetu označil za perspektívnu aj spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, a tiež v takzvanom manažmente vody. Ide o komplex služieb súvisiacich s predvídaním prívalových dažďov, sucha, kontrolu vodných nádrží a podobne. „Verím, že všetko, na čom sme sa dohodli, bude prenesené do dohôd a kontraktov," uzavrel Fico.