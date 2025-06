Nová etiketa, ktorá chutí. Lunter ukazuje, že tofu patrí aj na ten najtradičnejší stôl

Viac, než len pekné obaly

12.6.2025 (SITA.sk) - Značka LUNTER začala písať ďalšiu kapitolu svojho príbehu s novou vizuálnou identitou, sviežou komunikáciou a rebrandingom, ktorý stavia na silných hodnotách, kvalitných surovinách a neprehliadnuteľnom dizajne. Relaunch produktov podporuje medzinárodná digitálna kampaň, ktorá v sebe spája vtip, chuť emócie, aké v segmente rastlinných potravín doteraz chýbali.Nová kampaň, ktorá komunikuje kompletný rebranding LUNTER produktov, nie je len o zmene vzhľadu. Je o hravej komunikácii, odľahčenom štýle a sebavedomom postoji značky, ktorá chce ukázať, že tofu patrí na každý stôl.Namiesto klasického produktového vizuálu, ktorý by odprezentoval len nové obaly, stavila značka na insight, ktorý všetci dobre poznáme: nie vždy sa dá pri jedle držať etikety, obzvlášť, keď ide o niečo naozaj chutné. Táto hravá dvojzmyselnosť tvorí základ kampane, ktorá prepája nový vizuál obalov so skutočným vychutnávaním si jedla.V kampani LUNTER stavia na humor a zábavu, čím chce odbúrať zaužívané mýty o tofu. „Našou novou komunikáciou chceme ukázať, že tofu nemusí byť nudné ani komplikované. Stavili sme na humor, ľahkosť a hravý tón, ktorý búra predsudky a jasne ukazuje, že tofu môže byť chutnou a prirodzenou súčasťou aj tých najtradičnejších stolov,“ hovorí Martina Schmidt, CMO New Originals Company.Centrom pozornosti je hero spot, v ktorom nečakane varí babička – no s výsledkom, ktorý vyrazí dych všetkým členom rodiny. Následne naň nadväzujú aj kratšie produktové formáty. Kampaň prebieha v online prostredí a je cielená na Slovensko, Česko a Poľsko. “Tofu je všestranné, ľahko použiteľné a hlavne vie byť neskutočne chutné, či už pripravujete tradičnú večeru alebo dezert. Veríme, že aj vďaka novej kampani, sa nám to podarilo ukázať a prilákať nových spotrebiteľov, ktorí sa doteraz tofu oblúkom vyhýbali, pretože im ani nenapadlo po tejto surovine siahnuť”, hovorí Jana Jankovičová, marketing manager LUNTER CEE.Rebranding značky LUNTER nie je len o dizajne. Je to komplexný krok vpred – k značke, ktorá je moderná a hravá, no zároveň zakorenená vo svojich hodnotách. Nové farebné obaly s výrazným logom svietia v zelenom mori plant-based potravín, navigácia naprieč portfóliom je prehľadnejšia, benefity zrozumiteľnejšie a food styling viac než chutný. Nové balenie nielen zaujme, ale pomáha spotrebiteľom orientovať sa lepšie v širokom portfóliu produktov.Do kampane sa zapojili aj známe tváre zo sociálnych sietí: na Slovensku Peter Altof známy ako @Expl0ited_, Zuzka Vačková, Andy Štěch či Betka Saloňová. V Čechách je to zas napríklad Ben Cristovao, ktorý je ambasádorm značky pre český trh, ale aj Tomáš Hradecký, ktorý je známy so svojím profilom @lepsija a v Poľsku napríklad aj veľmi populárny food influencer Michał Korkosz ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako @rozskoszny. Ich autentické príspevky pomáhajú značke osloviť širokú verejnosť a byť atraktívnejšou pre širšiu cieľovú skupinu.Značka LUNTER je verná svojim hodnotám: produkty sú vyrobené s láskou z kvalitných, lokálnych sójových bôbov z povodia Dunaja, spracované tradičnou metódou bez zbytočných aditív. Čisté zloženie, autentická chuť a vysoká nutričná hodnota sú základom toho, prečo je značka dlhodobo lídrom v segmente. Vďaka novej komunikácii však dokáže zaujať aj úplne nové cieľové skupiny - a teda ľudí, ktorí tofu doteraz obchádzali.„Nový tone of voice značky LUNTER sa opiera o odľahčenosť a je postavený na ľahkosti, humore a prirodzenej komunikácii so spotrebiteľom, no stále s rešpektom k tradícii a k našim koreňom. Kreatívne pracujeme so zveličením a hravosťou, ktoré prepájame s kultúrne známymi stereotypmi, aby sme oslovili širšie publikum naprieč slovenským, českým a poľským trhom,“ vysvetľuje Natália Gaberová, Communication Manager značky LUNTER.„Ukazujeme, že aj tofu môže byť súčasťou tradičných stolov – s chuťou, nadhľadom a otvorenosťou voči novým kulinárskym zážitkom. Pretože: Tofu? Mmm... to môžem!“ dodáva.Informačný servis