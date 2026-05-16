 Sobota 16.5.2026
 Meniny má Svetozár
 Z domova

16. mája 2026

Fico sa v deň výročia atentátu stretol so študentmi, svet nie je jednoduché miesto na život, odkázal im – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Vojna na Ukrajine

Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Predseda vlády Robert Fico (



Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne dva roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestom Dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo Strednej odbornej školy Handlová a z Obchodnej akadémie Prievidza.

„Svet nie je jednoduché miesto na život. Pred viac ako osemdesiatimi rokmi život Európy zásadne poznačil ničivý konflikt druhej svetovej vojny. Od tých čias žijeme v relatívne stabilnom a bezpečnom prostredí. Teraz si nanovo uvedomujeme, že mier neprichádza len tak, sám od seba, ale je výsledkom vytrvalého úsilia,“ povedal premiér, podľa ktorého sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete.

Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. „Bude to svet, v ktorom budú žiť oni, aj ich deti,“ uzavrel Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa v deň výročia atentátu stretol so študentmi, svet nie je jednoduché miesto na život, odkázal im – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

