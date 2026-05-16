|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svetozár
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. mája 2026
Trump po návšteve Číny odkázal Taiwanu jasný odkaz. Nechce, aby niekto vyhlasoval nezávislosť
Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Americký prezident
Zdieľať
16.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Taiwan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov.
Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Taiwan smeroval k nezávislosti, a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou.
„Nechcem, aby niekto vyhlasoval nezávislosť. A viete, máme pre vojnu cestovať 9500 míľ? To nechcem,“ povedal Trump pre televíziu Fox News. Dodal, že chce „upokojiť situáciu“ medzi Taiwanom a Čínou.
Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Taiwanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Taiwanu obranné zbrane.
Si podľa čínskych médií počas samitu upozornil, že nesprávne kroky v otázke Taiwanu by mohli viesť ku konfliktu. Taiwanský prezident Lai Čching-te pritom považuje ostrov za de facto nezávislý štát a tvrdí, že formálne vyhlásenie nie je potrebné.
Trump po rokovaniach vyhlásil, že s Čínou uzavrel „fantastické“ obchodné dohody, detaily však neuviedol. Americký výrobca lietadiel Boeing následne potvrdil predbežný záväzok Pekingu kúpiť 200 lietadiel. Trump zároveň tvrdí, že Čína zvýši nákupy americkej ropy a sóje.
Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Výrazný posun však nenastal v otázke vojny s Iránom. Trump uviedol, že ho čínsky líder ubezpečil, že Peking nepripravuje vojenskú pomoc Teheránu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo na čo najrýchlejšie obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
Trump tiež priznal, že sa mu nepodarilo presvedčiť čínske vedenie na prepustenie hongkonského prodemokratického mediálneho magnáta Jimmyho Laia. Podľa Trumpa mu Si povedal, že ide o „zložitú otázku“.
Zdroj: SITA.sk - Trump po návšteve Číny odkázal Taiwanu jasný odkaz. Nechce, aby niekto vyhlasoval nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Taiwan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov.
USA uznávajú iba vládu v Pekingu
Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Taiwan smeroval k nezávislosti, a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou.
„Nechcem, aby niekto vyhlasoval nezávislosť. A viete, máme pre vojnu cestovať 9500 míľ? To nechcem,“ povedal Trump pre televíziu Fox News. Dodal, že chce „upokojiť situáciu“ medzi Taiwanom a Čínou.
Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Taiwanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Taiwanu obranné zbrane.
Si podľa čínskych médií počas samitu upozornil, že nesprávne kroky v otázke Taiwanu by mohli viesť ku konfliktu. Taiwanský prezident Lai Čching-te pritom považuje ostrov za de facto nezávislý štát a tvrdí, že formálne vyhlásenie nie je potrebné.
Lídri chcú stabilizovať vzťahy medzi veľmocami
Trump po rokovaniach vyhlásil, že s Čínou uzavrel „fantastické“ obchodné dohody, detaily však neuviedol. Americký výrobca lietadiel Boeing následne potvrdil predbežný záväzok Pekingu kúpiť 200 lietadiel. Trump zároveň tvrdí, že Čína zvýši nákupy americkej ropy a sóje.
Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Výrazný posun však nenastal v otázke vojny s Iránom. Trump uviedol, že ho čínsky líder ubezpečil, že Peking nepripravuje vojenskú pomoc Teheránu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo na čo najrýchlejšie obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
Trump tiež priznal, že sa mu nepodarilo presvedčiť čínske vedenie na prepustenie hongkonského prodemokratického mediálneho magnáta Jimmyho Laia. Podľa Trumpa mu Si povedal, že ide o „zložitú otázku“.
Zdroj: SITA.sk - Trump po návšteve Číny odkázal Taiwanu jasný odkaz. Nechce, aby niekto vyhlasoval nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico sa v deň výročia atentátu stretol so študentmi, svet nie je jednoduché miesto na život, odkázal im – VIDEO, FOTO
Fico sa v deň výročia atentátu stretol so študentmi, svet nie je jednoduché miesto na život, odkázal im – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie