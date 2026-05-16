Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. mája 2026

Trump po návšteve Číny odkázal Taiwanu jasný odkaz. Nechce, aby niekto vyhlasoval nezávislosť


Tagy: Americký prezident Čínsky prezident Zahraničie

Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Americký prezident



Zdieľať
trump_959_6 676x451 16.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.


Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Taiwan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov.

USA uznávajú iba vládu v Pekingu


Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Taiwan smeroval k nezávislosti, a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou.

„Nechcem, aby niekto vyhlasoval nezávislosť. A viete, máme pre vojnu cestovať 9500 míľ? To nechcem,“ povedal Trump pre televíziu Fox News. Dodal, že chce „upokojiť situáciu“ medzi Taiwanom a Čínou.

Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Taiwanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Taiwanu obranné zbrane.

Si podľa čínskych médií počas samitu upozornil, že nesprávne kroky v otázke Taiwanu by mohli viesť ku konfliktu. Taiwanský prezident Lai Čching-te pritom považuje ostrov za de facto nezávislý štát a tvrdí, že formálne vyhlásenie nie je potrebné.

Lídri chcú stabilizovať vzťahy medzi veľmocami


Trump po rokovaniach vyhlásil, že s Čínou uzavrel „fantastické“ obchodné dohody, detaily však neuviedol. Americký výrobca lietadiel Boeing následne potvrdil predbežný záväzok Pekingu kúpiť 200 lietadiel. Trump zároveň tvrdí, že Čína zvýši nákupy americkej ropy a sóje.

Americký prezident pozval Si Ťin-pchinga na návštevu Washingtonu v septembri, čo naznačuje snahu oboch strán stabilizovať vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Výrazný posun však nenastal v otázke vojny s Iránom. Trump uviedol, že ho čínsky líder ubezpečil, že Peking nepripravuje vojenskú pomoc Teheránu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo na čo najrýchlejšie obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.

Trump tiež priznal, že sa mu nepodarilo presvedčiť čínske vedenie na prepustenie hongkonského prodemokratického mediálneho magnáta Jimmyho Laia. Podľa Trumpa mu Si povedal, že ide o „zložitú otázku“.


Zdroj: SITA.sk - Trump po návšteve Číny odkázal Taiwanu jasný odkaz. Nechce, aby niekto vyhlasoval nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Čínsky prezident Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico sa v deň výročia atentátu stretol so študentmi, svet nie je jednoduché miesto na život, odkázal im – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 