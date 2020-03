Fico sa v parlamente zastal Blahu, naložil Kollárovi a potom si ho podala koalícia (video)

Smer-SD nepodporí Kollára

Blaha prirovnaný ku koronavírusu

20.3.2020 - Pri menovaní lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára na post predsedu Národnej rady SR (NR SR) hovoríme o bezpečnostnom riziku. V rozprave k voľbe predsedu parlamentu to v pléne povedal predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.Poslanci na ustanovujúcej schôdzi volia aj vedenie parlamentu. Práve Kollár bol kandidátom na obsadenie funkcie predsedu NR SR a nakoniec ho poslanci 106 hlasmi aj zvolili.Fico v pléne zdôraznil, že šéf zákonodarného orgánu je druhý najvyšší ústavný činiteľ v tomto štáte, má previerku na prísne tajné a budú sa k nemu dostávať všetky tajné informácie. Prepojenie Kollára na organizovaný zločin a mafiu je podľa predsedu Smeru-SD jasné. Strana preto Kollára do tejto funkcie nepodporí.„Rešpektujem, že ste ako predseda hnutia Sme rodina dostali vlastnú politickú stranu do parlamentu. Uvedomme si však, čo a koho ideme voliť za predsedu parlamentu. Vaša koalícia má v pléne 95 poslancov. Preto sa pýtam, prečo má byť predsedom práve Boris Kollár," uviedol Fico.Kollárovi pripomenul jeho sms komunikáciu s 15-ročnou drogovo závislou chovankyňou v zariadení Čistý den. „Taktiež ste odfotený s ľudmi zo slovenského podsvetia a mafie na Kube, čo je jasným dôkazom toho, že na nich máte prepojenie," priblížil predseda opozičného Smeru-SD.Fico sa vyjadril aj k vyjadreniam opozičných politikov na adresu poslanca Smeru-SD Ľuboša Blahu. Predstavitelia strán Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyhlásili, že Blahu nepodporia do funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru NR SR. Predseda SaS Richard Sulík označil Blahu za hanbu a prirovnal ho ku koronavírusu.„Na Ľuboša Blahu boli použité veľmi tvrdé slová. On nie je hanbou, ale hanbou je nazvať ho koronavírusom, ktorý je potrebné izolovať. To ja považujem za hanebné a smiešne," reagoval bývalý premiér. Blahu označil za poslanca s autentickými a originálnymi názormi.Na záver poďakoval všetkým, ktorí v súčasnosti bojujú s koronavírusom na Slovensku a dodal, že strana Smer-SD z tejto témy nebudú vytĺkať politický kapitál. Jeho prejav vyvolal búrlivú reakciu koaličných poslancov.