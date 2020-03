Najvyšší súd rozšíril dôvody väzby u obvinenej bývalej štátnej tajomníčky Jankovskej

Spolupráca s vyšetrovateľmi

Akcia "Búrka"

20.3.2020 - Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. a ďalší sudcovia a advokát obvinení po policajnej akcii Búrka ostávajú vo väzbe. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.„Najvyšší súd SR na dnešnom neverejnom zasadnutí zároveň rozšíril u obvinenej Moniky J. dôvody väzby aj o preventívnu (pokračovaciu) väzbu a u obvineného Eugena P. nezistil existenciu dôvodu preventívnej (pokračovacej) väzby,“ uviedla Važanová.Špecializovaný trestný súd vzal v sobotu 14. marca do väzby obvinených sudcov Moniku J., Denisu C., Eugena P. a Richarda M. a tiež advokáta Miroslava M. Všetci majú byť stíhaní väzobne pre možné ovplyvňovanie svedkov a Miroslav M., Eugen P. a Richard M. aj pre možné pokračovanie v trestnej činnosti.Súd zároveň vtedy prepustil sudkyňu Zuzanu M. a ďalších dvoch obvinených - bývalú sudkyňu Miriam R. a Ladislava M.Prokuratúra aj obvinení, ktorých vzali do väzby, podali proti rozhodnutiu sťažnosti. V prípade Miriam R. však prokuratúra neskôr sťažnosť proti nevzatiu do väzby stiahla s tým, že dôvody väzby pominuli. Obvinená totiž údajne spolupracuje s vyšetrovateľmi.V prípade Zuzany M. a podnikateľa Ladislava M. sa aj najvyšší súd vo štvrtok stotožnil s názorom, že nie je dôvod ich stíhať väzobne. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala v stredu 11. marca na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb.Polícia následne na sociálnej sieti informovala, že medzi zadržanými bolo 13 sudcov, jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Tí v súčasnosti čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti.V súvislosti s podplácaním sudcov čelí obvineniu aj viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner.