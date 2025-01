Fico sa vyjadril k jeho dovolenke vo Vietname, opozícia aj médiá údajne šíria len samé klamstvá – VIDEO

Čakali ho na letisku v Bratislave

11.1.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) tvrdí, že médiá i opozícia šíria o jeho dovolenke vo Vietname klamstvá. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Vyjadril sa tiež, že to naberá neuveriteľné rozmery, preto reaguje.„Informácie, ktoré sú v médiách a poskytované opozíciou o mojej dovolenke, majú takú istú kvalitu, ako tvrdenie Demokratov , pána Naďa a ďalších, ktorí ma čakali na letisku v Bratislave tvrdiac, že tam priletím súkromným lietadlom zo Splitu cez Prahu," uviedol premiér. Zdôraznil, že nebol ani v Splite, ani v Prahe, a už vôbec nie v Bratislave na letisku.Fico uviedol, že strávil deväťdňovú dovolenku vo Vietname, a to v rezorte, kam lieta lietadlo priamo z Bratislavy, a kam organizujú zájazdy i mnohé cestovné kancelárie.„Stretol som tam viaceré slovenské rodiny aj s deťmi," dodal. Tvrdenia, že býval v luxusnom hoteli v Hanoji označil za prvé veľké klamstvo.„Nebol som ani 14 dní vo Vietname, ani 14 dní v Hanoji. Bol som v rezorte, o ktorom hovorím," vraví. Dodal, že ako býva zvykom pri jeho zahraničných cestách, zahraniční partneri vedia o jeho prítomnosti a obvykle ho pozvú na neformálne stretnutie.To sa podľa Fica stalo aj teraz, na konci jeho pobytu bol pozvaný do Hanoja. Vietnamská strana podľa jeho slov zabezpečila dopravnú logistiku, bezpečnosť i miesto rokovania, ktorým bol predmetný hotel.V rámci videa premiér priložil i potvrdenie z predmetného hotela o tom, že ako slovenský premiér využil jeho služby len na jedno pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 2. januára, a to na pozvanie vietnamskej strany.„Médiám odporúčam, aby sa radšej rovno ospravedlnili za tieto nezmysly, čo o mne šírili, pretože v opačnom prípade sa stretneme na súde," uzavrel.Informáciu o tom, že Fico sa nachádza vo Vietname, priniesol na začiatku januára ako prvý Denník N. Jeho čitateľ stotožnil zlaté závesy, starožitný telefón na konferenčnom stolíku a zelený starožitne pôsobiaci rám veľkoplošnej obrazovky z posledného Ficovho videa na facebooku so zariadením luxusného apartmánu Madame Butterfly v hoteli Capella Hanoi vo vietnamskom hlavnom meste.Noc v tomto apartmáne v päťhviezdičkovom hoteli s michelinskou reštauráciou v centre Hanoja stojí 6 203 eur. O tom, kde sa premiér nachádza, sa špekulovalo celé sviatky.