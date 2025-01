Schátraný ropný tanker ruskej „tieňovej flotily“ sa v Baltskom mori dostal do problémov

Hrozba pre európsku bezpečnosť

Obchádza sankcie

11.1.2025 (SITA.sk) - Pri severnom pobreží Nemecka sa do problémov dostal tanker naložený takmer 100-tisíc tonami ropy. Berlín tvrdí, že plavidlo je súčasťou ruskej „tieňovej flotily“, ktorú Moskva používa, aby sa vyhla sankciám na vývoz ropy.Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková kritizovala ruské používanie „schátraných ropných tankerov“ a označila to za hrozbu pre európsku bezpečnosť. Povedala to po tom, ako prišli správy, že 274 metrov dlhá loď Eventin „nie je schopná manévrovania“ a unášajú ju vody Baltského mora.Plavidlo bolo na ceste z Ruska do Egypta, keď sa dostalo do problémov. Podľa nemeckého ústredného veliteľstva pre námorné núdzové situácie sa loď plavila nízkou rýchlosťou v pobrežných vodách Nemecka. Núdzový remorkér zachytil Eventin pri ostrove Rujána a stabilizoval tak loď, ktorá viezla „99-tisíc ton ropy“.Pridali sa k nemu dva ďalšie remorkéry, ktoré sa úspešne pripojili k plavidlu s ropou a udržali ho na mieste. Pri niekoľkých preletoch sledovacích lietadiel nezistili žiadne úniky oleja.Keď sa loď dostala do problémov, v Baltskom mori bolo mimoriadne nepriaznivé počasie so silným nárazovým vetrom a vlnami vysokými až dva a pol metra.Hoci sa tanker plavil pod panamskou vlajkou, nemecké ministerstvo zahraničných vecí poukázalo na jeho spojitosť s ruskou „tieňovou flotilou“ snažiacou sa o obchádzanie sankcií.Baerbocková uviedla, že „bezohľadným nasadením flotily hrdzavých tankerov Putin nielenže obchádza sankcie, ale dobrovoľne akceptuje aj to, že turizmus v Baltskom mori sa v prípade nehody zastaví“.