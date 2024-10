Fico sa zaradil k najvyšším prisluhovačom Moskvy v strednej Európe, Matovičovci hovoria o medzinárodnej hanbe pre Slovensko (video)

Najvyšší prisluhovač Moskvy v strednej Európe

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obrovská hanba

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Predseda vlády Robert Fico sa stal prvým popredným politikom z EÚ, ktorý vystúpil v ruskej štátnej propagandistickej televízii Rossija 1 po tom, ako Moskva predvlani rozpútala vojnu na Ukrajine. Ako upozornil web iDnes.cz, predseda slovenskej vlády v programe moderátorky Oľgy Skabejevovej kritizoval EÚ za jej prístup k vojne na Ukrajine. Fico obvinil európske mocnosti z podpory Ukrajiny, ktorá podľa neho len predlžuje konflikt.



„EÚ Ukrajincom hovorí: 'Tu máte zbrane, tu máte peniaze, bojujte, len nás s tým neotravujte, my už s tou vojnou nechceme mať nič spoločné,'“ povedal Fico. V rozhovore zopakoval ruský argument o neúspešnej mierovej dohode z Istanbulu, ktorú podľa neho zrušil vtedajší britský premiér Boris Johnson.



„Dnes je celkom jasné, že v apríli 2022 boli na stole skutočné dohody, ktoré mohli vojnu okamžite ukončiť. Ale niekto prišiel a povedal: Nie, nie, nie, nie, to nemôžete podpísať,“ vyjadril sa Fico. Zabudol však spomenúť neakceptovateľné podmienky, ktoré Rusko vtedy predložilo Kyjevu, vrátane požiadavky na neutralitu a oslabenie ukrajinskej armády. Fico tiež spochybnil efektívnosť sankcií proti Rusku. Premiér sa súčasne vyjadril, že sa rád zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve, aby vzdal úctu vojakom Červenej armády.





30.10.2024 (SITA.sk) - Vystúpenie premiéra Roberta Fica Smer-SD ) v ruskej propagandistickej televízii je podľa hnutia Slovensko medzinárodnou hanbou.Ako upozornila predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová , moderátorka Oľga Skabejevová, s ktorou premiér robil rozhovor, je prezývaná „železná panenka" Putinovho režimu, pričom v programe 60 minút pravidelne manipuluje verejnosť, šíri protiukrajinské a proruské dezinformácie, nazýva Ukrajinu nacistickým štátom a ospravedlňuje agresiu Ruska.„Skabejevová spolu s manželom zarobí za svoju propagandu viac než 126-tisíc eur ročne, čo je ekvivalent ročného dôchodku 150 ruských dôchodcov," upozornila Remišová a skonštatovala, že týmto sa Fico otvorene zaradil k najvyšším prisluhovačom Moskvy v strednej Európe. Ako podotkla, ani maďarský premiér Viktor Orbán nerobí zo seba „Putinovho užitočného oslíka" a táto relácia je pod jeho úroveň.„Toto nie je len hanba pre Slovensko, ale aj dôkaz o tom, ako hlboko je premiér ochotný klesnúť v záujme osobnej propagandy a spolupráce s obhajcami vojnových zločinov,“ dodala Remišová. Podľa poslanca Michala Šipoša (hnutie Slovensko) je toto Ficove vystúpenie nehorázne. Ako uviedol, premiér každým dňom preráža nové dno.„Aby predseda vlády členskej krajiny EÚ NATO kydal špinu na tieto spojenectvá v ruskej propagandistickej televízii, to je už silná káva. Keď už cítil potrebu vystúpiť v televízii v područí agresora, mal to využiť na výzvu ruskému národu, aby sa ich vojská okamžite stiahli z Ukrajiny, napravili všetky škody, ktoré tam napáchali a ukončili tak nezmyselnú vojnu,“ uzavrel Šipoš.Ficove vystúpenie v ruskej propagandistickej televízii kritizovalo aj Progresívne Slovensko „Doma sa mu rozpadá zlepenec, zdravotníctvo pre neho nie je premiérska téma, ale na slúženie Putinovi si čas nájde. Je to obrovská hanba,“ komentoval líder PS Michal Šimečka