Slovenský olympionik Matej Beňuš podpísal spoluprácu s Tiposom

30.10.2024 (SITA.sk) -TIPOS spolu so svojím akcionárom - Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR sú kľúčovými partnermi pre rozvoj športu a podporu športových talentov. Spoločnou snahou je zabezpečenie finančnej stability a rozvoja športových iniciatív, ktoré umožňujú športovcom, medzi ktorých patrí aj olympijský medailista Matej Beňuš, dosahovať medzinárodné úspechy. TIPOS sa spoločne s ministerstvom aktívne zapája do projektov a podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju a popularizácii športu na Slovensku. Cieľom je podporovať súčasné aj budúce generácie slovenských športovcov na ich ceste k úspechom.TIPOS vníma podporu športu ako jeden z najdôležitejších pilierov svojej činnosti, pričom dlhodobou víziou je vytvárať priaznivé podmienky pre slovenských športovcov. "Sme nesmierne hrdí, že môžeme podporovať Mateja Beňuša, ktorý je vzorom vytrvalosti, odhodlania a športového ducha. Jeho úspechy na olympijskej pôde sú inšpiráciou pre celé Slovensko a veríme, že toto partnerstvo mu umožní byť aj naďalej medzi športovou elitou a absolvovať nákladné športové prípravy pri dosahovaní jeho cieľov," potvrdil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TIPOSuMatej Beňuš si ako skúsený športovec uvedomuje význam kvalitného zázemia a dlhodobej podpory. "Som nesmierne hrdý, že sa mojim novým partnerom stal TIPOS, ktorý je právom považovaný za najväčšieho podporovateľa športu na Slovensku. Som vďačný a cením si dôveru vo mňa ako športovca a dúfam, že mi to umožní si aj naďalej plniť moje športové sny a prinášať Slovensku ďalšie cenné kovy. Veľmi sa teším na našu spoluprácu," vyjadril svoje nadšenie zo spolupráce"Vodáka" Beňuša, ktorý má za sebou úspešné vystúpenia na viacerých medzinárodných podujatiach, čaká náročná príprava na ďalšie súťaže s podporou TIPOSu ako jedného z partnerov. Partnerstvo s Matejom Beňušom je ďalším dôkazom toho, že TIPOS nie je len najväčším podporovateľom športu, ale aj zodpovedným partnerom, ktorý chce pomáhať športovcom naplno využiť svoj potenciál. Zároveň ide o potvrdenie, že národná lotériová spoločnosť aj naďalej investuje do budúcnosti slovenského športu, s cieľom prinášať radosť z úspechov našich športovcov všetkým fanúšikom na Slovensku.Informačný servis