Fico šancu na spoločenský zmier zadupal do zeme, Šimečka napísal premiérovi otvorený list

Nepriatelia za každým rohom

Úpadok Slovenska a nové dno

Osobná pomsta a šírenie nenávisti

14.5.2025 (SITA.sk) - Predseda najsilnejšieho opozičného politického subjektu, hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka napísal premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) otvorený list. V úvode uvádza, že list sa rozhodol napísať z dôvodu, že predseda vlády s ním nechodieva do diskusných televíznych relácií. Zdôraznil, že v civilizovaných krajinách je bežné, že premiér a líder opozície spolu komunikujú, kvôli štátu, nie kvôli sebe.„Budem sa v tomto liste venovať Slovensku, ale na začiatok musím byť osobný. Dovoľte mi v prvom rade vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa pred rokom udialo v Handlovej. Tento bezprecedentný a ohavný čin som odsúdil ihneď po tom, ako sa stal. V tých hodinách som priamo kontaktoval Vášho blízkeho kolegu, ministra Roberta Kaliňáka, aby som vyjadril za Progresívne Slovensko plnú solidaritu a zaželal Vám čo najskoršie uzdravenie,“ píše sa v liste.Šimečka dodal, že si uvedomuje, že Fico prekonal obrovskú traumu spojenú s obavou o vlastný život. „Normálny človek by určite vyhľadal odbornú pomoc, ktorá je v prípade tak hraničného incidentu úplne namieste. Normálny človek by zároveň spravil všetko pre to, aby po tak hroznom čine prispel k zmene spoločenskej atmosféry. K upokojeniu vášní a nenávisti,“ uviedol v liste Šimečka. Fico si ale podľa jeho názoru vybral opačnú cestu a namiesto zmiernenia polarizácie a zmeny rétoriky sa rozhodol „prilievať olej do ohňa“.Líder progresívcov tvrdí, že premiér šancu na spoločenský zmier zahodil a zadupal do zeme. „Nepočul som od Vás jediné slovo sebareflexie v súvislosti s Vašimi urážkami, vulgárnymi nadávkami a výzvami k fyzickému násiliu voči občanom, novinárom, prezidentke, opozícii – alebo aj mne osobne. Namiesto toho celý posledný rok pridávate ďalšie a ďalšie,“ uviedol Šimečka.Predseda slovenskej vlády stratil podľa predsedu progresívcov kontakt s realitou. Argumentuje tým, že Fico obviňuje z atentátu opozíciu, hovorí o stávkach politikov na jeho smrť, za občianskymi protestmi sú podľa premiéra Gruzínci, hovorí o prevrate a často sa venuje Šimečkovej rodine.„Nepriateľov vidíte za každým rohom. Do izolácie ste tým dostali nielen seba, ale už aj celé Slovensko. Takto Vás opisujú aj Vaši koaliční partneri. Jednou vetou - stali ste sa nespôsobilý riadiť túto krajinu,“ myslí si predseda PS. Fico sa podľa neho zaoberá už len sebou, namiesto Slovenska.„Povedzme si pravdu, pán premiér. Ako Vy rád hovoríte - nalejme si čistého vína. Už pred atentátom ste boli zlý politik pre Slovensko. Vedeli ste moc získať, ale nezaujímalo Vás, ako ju využiť v prospech občanov. Slovensko pod Vašimi vládami upadalo,“ tvrdí Šimečka.Spomenul prepad Slovenska v rôznych rebríčkoch, poukázal na stav zdravotníctva a školstva, aj na odchody mladých ľudí do zahraničia. Spomenul i výšku platov a ceny tovarov, stav ciest a mostov, ale aj absentujúcu diaľnicu do Košíc. „Sú to zúfalé výsledky. Mali ste 14 rokov vlády, aby ste Slovensko pohli vpred. Namiesto toho cúvame. A počúvame od Vás samé výhovorky - raz na premiérku Radičovú, potom na premiéra Ódora, inokedy na médiá či mimovládky,“ píše Šimečka.Líder opozície je toho názoru, že premiér za posledný rok dosiahol nové dno a Slovensko ho už vôbec nezaujíma. „Vy sa už iba ľutujete a rozprávate o svojich krivdách a traumách. Ako človek na to máte právo. Vy ste však premiér, dostávate kráľovský plat a doživotnú rentu na to, aby ste slúžili občanom Slovenska, nie aby ste umárali seba aj celú krajinu na nedeľných plačovkách,“ tvrdí ďalej Šimečka, obracajúc sa na premiéra s otázkou, kedy naposledy urobil niečo pre slovenských žiakov, pacientov či podnikateľov.„Vás zaujímajú iba Vaše krivdy, poľovnícke chaty, amnestie pre Vašich kumpánov, platy a renty. Nerozprávate o ekonomickom raste a zväčšení koláča. Namiesto toho celé hodiny na plačovkách hovoríte o gruzínskych légiách, Sorosovi, mojej mame. Nechodíte do Berlína, Varšavy, Prahy či Paríža, namiesto toho sa klaniate vojnovému zločincovi v Moskve,“ píše ďalej predseda PS.Vyjadril sa tiež, že keď sa pozerá na Ficove prejavy, vidí „frustrovaného, unaveného, vyhoreného človeka“, ktorého motivuje osobná pomsta. „Za každým rohom hľadáte nepriateľa a vinníka, namiesto toho, aby ste rozmýšľali, čo spravíte pre ľudí na Slovensku,“ napísal Šimečka premiérovi v otvorenom liste.Podotkol tiež, že predseda vlády obviňuje zo šírenia nenávisti, v tomto smere však Ficovi pripomenul niektoré z jeho vlastných výrokov. „Krvilační bastardi, črieda Sorosových prasiat, špinavé protislovenské prostitútky“ - spoznávate vlastné slová? Ste to Vy, kto najviac polarizuje a šíri nenávisť. A každý ďalší deň tento problém iba prehlbujete,“ uviedol Šimečka.Predseda najsilnejšieho opozičného subjektu v závere zdôraznil, že premiér Fico podľa neho nie je spôsobilý vládnuť. „Nenávisť a pomsta ľuďom na Slovensku nepomôžu. Choďte od toho, pán premiér. Bude Vám lepšie, a hlavne bude lepšie Slovensku. Ak túto silu odísť nenájdete, tak Vás porazíme vo voľbách. Som na to pripravený,“ uzavrel.Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu Úrad vlády SR aj stranu Smer-SD.