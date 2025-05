Tragický koniec pátrania: Telo nezvestnej turistky našli v katastri obce Malá Lodina – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.5.2025 (SITA.sk) - V nedeľu 11. mája našli v katastri obce Malá Lodina (okres Košice-okolie) ostatky 44-ročnej ženy bez známok života. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová . Ako ďalej uviedla, obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva."Polícia po ukončení potrebných úkonov začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie a podrobnejšie informácie vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné poskytnúť," dodala Mésarová.Podľa medializovaných informácií ide o Luciu B., po ktorej cez víkend prebiehalo pátranie . Žena sa mala vybrať na turistiku na Sivec (vrch nad priehradou Ružín, severozápadne od Košíc - pozn. SITA). Ako uviedol Pátrací Tím Východ, na základe dostupných informácií vyrazili do oblasti, kde mala vykonať výstup a odkiaľ naposledy poslala fotografiu. Prehľadali lesný terén, jaskyne aj okolie skalných zrázov, ťažko dostupné oblasti monitoroval z výšky dron s termokamerou. Pátranie prebiehalo od sobotňajšieho popoludnia."11. mája sme od 9:00 pokračovali v pátraní v spolupráci s Polícia SR - Košický kraj a s kynológmi PZ. Dron sme nasadili aj pri asistencii príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Košice počas zlaňovania v exponovanom teréne. Do akcie sa zapojili aj psovodi organizácie Canislog - Poprad, Športový a Kynologický Klub a Kynologická záchranná jednotka. Prehľadával sa rozsiahly terén až do 14:30," uviedli na sociálnej sieti s tým, že nezvestnú ženu našli bez známok života.