Fico si Blahu nedá. Kollára nazval mafiánom, ktorý si „vydržiaval štetku“ a nevie čítať

Inteligentný a sčítaný človek

Nezvolili opäť ani Kotlebu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 - Poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) bude aj naďalej kandidátom strany na post predsedu ľudskoprávneho výboru parlamentu. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico po tom, čo v stredu parlament ani na tretí raz nezvolil Blahu do tejto pozície.Fico vyjadril počudovanie nad tým, že Blaha ako „inteligentný a sčítaný človek“ nemôže byť na čele výboru, ale podľa jeho slov „mafián“ Boris Kollár (Sme rodina) môže byť predsedom parlamentu.„Ako je možné, že jeden inteligentný človek, sčítaný, dokonca by som povedal človek, ktorý má toho asi najviac načítané v celej Národnej rade SR, nemôže byť predsedom obyčajného výboru. Ale mafián, ktorý si vydržiaval štetku, mafián, ktorý vozil drogy, mafián, ktorý nevie ani čítať, tak môže byť predsedom parlamentu. Kam sme túto krajinu dotiahli?“ povedal Fico a spýtal sa, čím sa Blaha previnil.Nezvolenie Blahu do čela výboru považuje šéf Smeru-SD za porušenie dohôd o rozdelení síl v parlamente. Zdôraznil, že post predsedu ľudskoprávneho výboru patrí Smeru-SD.Fico poukázal na povolebnú dohodu, že opozícii budú patriť miesta predsedov siedmich výborov a z toho dve kreslá predsedov výborov obsadí strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Parlament v stredu na tretí pokus nezvolil za predsedu parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva ani Mariana Kotlebu z ĽSNS.Za opozíciu už boli do čela výborov zvolení Richard Raši, Peter Žiga, Juraj Blanár a Erik Tomáš (všetci Smer-SD) a Martin Beluský z ĽSNS.