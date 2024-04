Fico si chce posvietiť na spôsob prideľovania spisov v kauzách, vo viacerých rozhodoval sudca Kliment (video)

Bol podpísaný protokol

24.4.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR chce prešetriť spôsob, akým spôsobom prideľoval systém na Najvyššom súde (NS) SR spisy citlivých káuz jednotlivým súdom. Na tlačovej besede to avizoval predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Dodal, že chcú preskúmať, ako je možné, že viaceré z týchto prípadov rozhodoval sudca Juraj Kliment , vzhľadom na to, že systém by mal spisy sudcom prideľovať náhodne.Rezort spravodlivosti podľa Fica požiadal NS SR, aby sprístupnil informácie z informačného systému. Na najvyššom súde im ale podľa Fica odmietli vydať predmetné informácie.„Bol podpísaný protokol, kde priamo zamestnanci najvyššieho súdu povedali, že odmietajú vydať tieto informácie. Dokonca predseda najvyššieho súdu, Ján Šikuta, odmietol tento protokol podpísať,“ uviedol premiér, a tvrdil, že podľa jeho informácií Šikuta ani nebol na pracovisku a „radšej ušiel".Fico tiež verejne vyzval predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu, aby poskytol informácie o tom, ako sa spisy na súde prideľovali v citlivých prípadoch v rokoch 2020 až 2023.Fico naznačil, že ak tak nechce učiniť, je pravdepodobné, že sa v tomto systéme niečo dialo. Naznačoval tiež, že by očakával, že Šikuta podá návrh na to, aby Kliment prišiel o talár.„Pýtam sa, pán predseda Najvyššieho súdu, prečo nechcete poskytnúť informácie o tom, ako funguje informačný systém v správe ministerstva spravodlivosti na vašom súde, a prečo tento systém „náhodne“ prideľoval všetky citlivé veci pánovi Klimentovi?," spytoval sa predseda vlády na tlačovej besede.Pýtal sa tiež, prečo odmietajú poskytnúť tieto informácie. Zdôraznil, že nejde o zásah do nezávislosti a nestrannosti tohto súdu.Položené otázky považuje premiér za opodstatnené a legitímne. Premiér tiež ocenil, že obdobné informácie im „bez akéhokoľvek zaváhania“ poskytli zo Špecializovaného trestného súdu.Fico sa tiež vyjadril, že Kliment vedie senát, ktorý najčastejšie porušuje ľudské práva. Argumentoval pri tom rozhodnutiami ústavného súdu. Rovnako pripomenul, že voči tomuto sudcovi je vedené disciplinárne konanie za to, že sa mal pobiť so svojím kolegom na parkovisku.„Veď to predsa nie je možné, že všetko pripadne Klimentovi,“ vravel Fico. „Kliment ako strýko bývalého prokurátora špeciálnej prokuratúry Repu. Kliment ako kandidát OĽaNO (dnes hnutie Slovensko ) na generálneho prokurátora. Kliment ako kandidát OĽaNO za člena Súdnej rady, odkiaľ potom aj odišiel,“ vymenúval premiér. Dodal, že verejnosť si pamätá na to, ako Kliment rozhodoval.Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) doplnil, že v súlade so zákonom vydal pokyn na vykonanie kontroly na Najvyššom súde SR, a tiež na Špecializovanom trestnom súde SR.Cieľom kontrol malo byť preskúmanie náhodného prideľovania prípadov jednotlivým sudcom v rámci informačného systému.Pracovníci na najvyššom súde podľa jeho slov výkon kontroly odmietli. Dodal, že tak učinili z dôvodu, citoval, „absencie kontrolných kompetencií ministerstva voči Najvyššiemu súdu SR“.Odvolali sa tiež na to, že zo zákona o súdoch „nevyplývajú oprávnenia Ministerstva spravodlivosti vo vzťahu k Najvyššiemu súdu SR, a predmetu kontroly, takže z ich strany nie je možné poskytnúť nám požadované dáta“.Susko zdôraznil, že obdobné vykonanie kontroly bolo vykonané v roku 2023 pod vedením ministerky Jany Dubovcovej (členka úradníckej vlády Ľudovíta Ódora ), rovnako rok predtým za ministra Viliama Karasa (dnes KDH), a tiež v roku 2019 za ministra Gábora Gála.Susko sa spytoval, ako sa zmenili kompetencie, keď za posledné roky bola takáto kontrola vykonaná trikrát, a v súčasnosti na to vraj ministerstvo nemá kompetencie. Minister tiež označil za zarážajúce, že predseda NS SR Šikuta sa pod úradný záznam podpísať nechcel. Avizoval tiež ďalšie kroky k dokončeniu kontroly.