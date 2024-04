Značka Ayvens vstúpila už aj na slovenský trh. Stáva sa najväčším hráčom na trhu udržateľnej mobility

¹ Zdroj: https://www.ayvens.com/en-cp/news/newsroom/corporate-news/ayvens-esg-ratings/

24.4.2024 (SITA.sk) -ALD Automotive I LeasePlan nie je žiadnym nováčikom, ide o popredného globálneho hráča v sektore služieb operatívneho lízingu, ktorý na Slovensku poskytuje komplexné služby v oblasti operatívneho lízingu už viac ako 24 rokov. Aktuálna zmena predstavuje strategický míľnik vo vývoji Skupiny, ktorým sa posilní konkurencieschopnosť a postavenie spoločnosti na trhu mobility. V Bratislave sa na nástup novej značky pripravovali už od polovice minulého roka. "Naša centrála v bratislavskej Petržalke prešla výraznou vizuálnou premenou, na budove sme vymenili svetelné logo a oslávili začiatok novej kapitoly aj s našimi zamestnancami, ktorí teraz pracujú v spoločných priestoroch ako jeden tím. Rovnako aj LeasePlan Centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave čoskoro zmení svoju identitu a stane sa z neho Ayvens Centrum. Bude však aj naďalej ponúkať odpredaj dôkladne preverených vozidiel po operatívnom lízingu a možnosť vybaviť operatívny lízing nových vozidiel pod jednou strechou. Na kvalite našich služieb sa nič nemení, naopak, chceme posilniť pozíciu lídra operatívneho lízingu," vysvetľuje, generálny riaditeľ Ayvens Slovakia.Značka postupne ožíva v 42 krajinách, v ktorých je Ayvens Group prítomná, čo predstavuje najväčšie priame geografické pokrytie v odvetví. Vozový park s vyše 3,4 miliónmi vozidiel, z ktorých už 523 000 je elektrických, z nej robí poskytovateľa celosvetovo najväčšej flotily elektromobilov rôznych značiek. Na Slovensku spravuje vyše 17 000 osobných a úžitkových vozidiel svojim 3 000 zákazníkom vrátane firiem, verejnej správy, živnostníkov i súkromných osôb. Jednou z najdôležitejších línií smerovania spoločnosti ostáva trvalá udržateľnosť, ochrana životného prostredia a podpora elektromobility."Sme prvou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorej cieľom je viesť cestu k rozsiahlemu prijatiu udržateľnej mobility v celom vozovom parku poskytovanom našim klientom. Netýka sa to však len ich, tieto záväzky aplikujeme aj interne. Naši zamestnanci jazdia na elektromobiloch, resp. plug-in hybridoch, ktoré sú vhodné pri dlhších dojazdoch. Keďže na Slovensku aktuálne neexistuje výraznejšie zvýhodnenie pre firmy ani pre jednotlivcov, ktoré by ich motivovalo k nákupu elektromobilov, riešením by mohol byť práve operatívny lízing," hovorí R. Podlipný a dodáva, že Ayvens tému elektromobility pravidelne partnersky podporuje aj prostredníctvom aktivít ako obľúbená konferencia eFleet Day.Nová značka Ayvens je výsledkom spojenia troch kľúčových slov: cesta, pokrok a nebo (way, advance a heaven). Nové logo symbolizuje spojenie oboch predchádzajúcich spoločností, ktoré sa spájajú ako jeden tím, pracujúc na spoločnom cieli, so silnými a stabilnými základmi. V logu je zároveň zakotvený odkaz na celosvetovo uznávaného väčšinového akcionára Société Générale. Záväzkom spoločnosti je zlepšenie plynulosti života pomocou riešení, ktoré budú jednoduchšie, inteligentnejšie a udržateľné. Dôkazom toho, že téma udržateľnosti nie je len "povinná jazda", je aj nedávne hodnotenie nezávislej agentúry Sustainalytics, ktorá spoločnosti udelila skóre 10,9 a tým ju umiestnila na tretie miesto pomedzi 399 spoločností v sektore dopravy. ¹Informačný servis