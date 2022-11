Fico si chce referendom zabezpečiť beztrestnosť, podľa Hegera je to kampaň za štátne peniaze

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vo všeobecnosti je referendum legitímnym nástrojom na vyjadrenie vôle občanov, avšak v tomto prípade je to jednoznačne kampaň predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica . Povedal v piatok pre médiá premiér SR Eduard Heger OĽaNO ).„Sú to štátne peniaze, ktoré chce použiť na svoju kampaň na posilnenie svojej pozície, na to, aby si zabezpečil v najbližších voľbách opäť beztrestnosť," uviedol premiér.Heger taktiež podotkol, že pri samotnom obsahu referenda si treba uvedomiť, že to je zásah do Ústavy SR, ktorý môže postupne vyvolať nestabilitu počas volebného obdobia.„Práve preto dávajú občania svojím hlasom politikom mandát na štyri roky, aby počas týchto rokov mohli naplniť svoj politický program. Kratšie obdobie ako štvorročné nie je dostatočné," dodal Heger. V závere informoval, že budú veľmi jasné komunikovať s občanmi, aby rozumeli, o čo v referende ide.