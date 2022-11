Prezidentka je „Sorošovo dieťa“, zaslúži si lízatko od Bidena, tvrdí Fico (video)

Koná na "americký pokyn"

Nechce zmeniť ústavu

Dvojtýždňová kampaň

Vyhlásenie referenda

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová je „Sorosove dieťa“ a za to, čo predviedla v súvislosti s referendom, si zaslúži lízatko od amerického prezidenta Joea Bidena . Povedal to dnes predseda opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico na tlačovej konferencii.„Od roku 2021 je úplne evidentné, že stav, ktorý na Slovensku máme, spôsobila prezidentka. Sme jediná krajina na svete, ktorá nevie zorganizovať predčasné parlamentné voľby, lebo to vraj nemáme napísané v ústave,“ vyhlásil Fico.Podľa neho Čaputová koná na „americký pokyn“ a urobila všetko, čo od nej očakávajú západné krajiny, aby zmarila referendum. „Blahoželám, pani prezidentka, zaslúžite sa veľmi veľké lízatko od prezidenta Bidena a najlepšie by bolo, keby na tom lízatku bol ešte Zelenský namaľovaný s S-300 tankami a zbraňami, ktoré Slovenská republika na Ukrajinu poslala,“ povedal Fico.Ako pokračoval, Čaputová si vymyslela termín 21. januára , o ktorom predpokladá, že nebude príliš atraktívny pre verejnosť, ľudia neprídu a referendum nebude úspešné. Je to podľa neho jasný príklad zmarenia referenda a prezidentka pomáha vláde, „pretože vie, že iná vláda by neposielala zbrane Ukrajine".Fico dodal, že prezidentka „určite volala šéfovi hydrometeorologického ústavu,“ či bude vtedy sedem metrov snehu. Čaputová je podľa jeho slov americká prezidentka a nie prezidentka Slovenskej republiky. „Je to nastrčená prezidentka tak, ako bol Andrej Kiska nastrčený prezident,“ vyhlásil Fico. Národná rada SR podľa šéfa Smeru-SD evidentne nechce zmeniť ústavu, preto museli ísť cestou referenda.„Kapor si nevypustí svoj vlastný rybník. Kollár sa točí, Sulík sa točí, lebo vedia, že nemôžu zmeniť ústavu, lebo by to viedlo k predčasných voľbám a skončili by,“ okomentoval Fico.Smer-SD chcel, aby sa referendum konalo v deň spojených volieb, kedy by podľa Ficovho názoru bolo úspešné. Smer-SD sa však podľa jeho slov prispôsobí „tejto šialenosti, ktorú prezidentka vymyslela,“ a ide ďalej. V rámci svojich možností urobí strana podpornú kampaň s cieľom, aby na referendum prišlo čo najviac ľudí. Predpokladá, že pôjde o dvojtýždňovú kampaň na začiatku roka 2023, urobia bilbordy a verejné zhromaždenia.Na základe petície občanov, ktorá bola doručená 26. októbra 2022, vydá v piatok prezidentka SR Zuzana Čaputová rozhodnutie o vyhlásení referenda. Ako vo štvrtok uviedla, vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektovania občanov a za deň konania referenda určila sobotu 21. januára 2023. Zároveň sa však vyjadrila, že nebude vyzývať ľudí k účasti na referende.V referende budú voliči rozhodovať o otázke, ktorá bola v petičných hárkoch uvedená v poradí ako druhá. Prvá otázka nebude súčasťou referenda, pretože nie je v súlade s našou ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd SR. V referende bude položená otázka, či súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia NR SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou Ústavy SR. Presné a úplne znenie bude uvedené na hlasovacích lístkoch. Termín konania referenda zvolila prezidentka tak, aby mohli hlasovať aj ľudia zo zahraničia.