Fico si nevie predstaviť vojenské riešenie vojny na Ukrajine. Finančná situácia na Slovensku je kritická, uviedol v Bruseli

14.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine a hoci už neplánuje dodávať Kyjevu vojenskú techniku, slovenský obranný priemysel bude pokračovať v komerčných aktivitách s Ukrajinou.Na spoločnej štvrtkovej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensom Stoltenbergom v Bruseli to povedal slovenský premiér Robert Fico. „Som veľmi rád, že dnes sme sa opäť stretli a mohli sme si vymeniť názory. Pred voľbami na Slovensku som bol vykresľovaný ako netvor a moja vláda mala byť tá, ktorá všetko zmení. Nevidíme žiaden dôvod v zmene zahraničnej politiky. Slovensko je členským štátom a musíme si plniť naše záväzky. Neznamená to, že budeme súhlasiť so všetkým, čo nám bude predostreté. Finančná situácia na Slovensku je kritická a nevieme si predstaviť, že minieme viac ako dve percentá HDP na obranu,“ povedal Fico.Opätovne pripomenul, že Slovensko sa chce podieľať na humanitárnej pomoci Ukrajine. „Zastavili sme vojenskú pomoc. Nebudeme posielať nič zo zásob slovenskej armády. Nebudeme však hatiť žiadnu vojenskú komerčnú spoluprácu. Je to niečo, čo nebudeme blokovať. Neveríme však vo vojenské riešenie situácie na Ukrajine. Nevieme si predstaviť, ze vojna bude pokračovať desať rokov bez výsledku a jediným výsledkom budú státisíce mŕtvych na oboch stranách konfliktu,“ doplnil Fico.Predseda slovenskej vlády dodal, že sa v januári stretne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom . Podľa Ficových slov sa stretnutie so Šmyhaľom uskutoční na slovensko-ukrajinskej hranici počas posledného januárového týždňa.„Na stretnutí si upresníme zoznam výrobkov, ktoré bude Ukrajina potrebovať. Chceme Ukrajine poskytnúť veci, ktoré jej môžu pomôcť napríklad v energetike,“ podotkol Fico.Stoltenberg ocenil Slovensko ako silného spojenca v NATO a vyjadril pozitívne pocity z toho, že Bratislava chce pokračovať vo vojenskej spolupráci s Ukrajinou na komerčnej úrovni. Uvítal, že Slovensko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a zdôraznil, že pomoc Kyjevu je „investíciou do našej bezpečnosti“.