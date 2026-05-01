|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 1.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Sviatok práce
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. mája 2026
Fico si odrobil nočnú zmenu v pekárni, prácu označil za „slušnú makačku“ – VIDEO, FOTO
Premiér si nočnú službu užil a absolvoval na nej aj zaujímavé rozhovory so zamestnancami pekárne. Predseda vlády Robert Fico (
Zdieľať
1.5.2026 (SITA.sk) - Premiér si nočnú službu užil a absolvoval na nej aj zaujímavé rozhovory so zamestnancami pekárne.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na Sviatok práce odrobil nočnú zmenu v pekárni v Bánovciach nad Bebravou. V tento sviatok si podľa neho človek ešte väčšmi uvedomí hodnotu práce a poctivého remesla. Predseda vlády sa ohlásil aj priamo z terénu, kedy v Novej Dubnici doručovali pečivo do jednej z prevádzok. To, čo ho prekvapilo, je obrovská dôvera medzi dodávateľmi a odberateľmi.
„Dodávateľ pekárenských výrobkov má kľúče od reštaurácií a prevádzok, do ktorých sa dostane. To ma prekvapilo. Vždy som sa pýtal, či to položia len tak pred dvere a vždy som si predstavoval, ako sa to celé rozkradne,“ povedal premiér.
V niektorých prevádzkach však nebolo potrebné odomykať, keďže tam boli ľudia, ktorí rovnako v noci pracovali. Počas rozvozu navštívili aj hospic, zariadenie Červeného kríža či Hotel v Bánovciach nad Bebravou. Premiér si nočnú službu užil a absolvoval na nej aj zaujímavé rozhovory so zamestnancami pekárne.
„Veľmi si vážim aj rozhovor s vodičom, ktorý rozváža tovar prakticky po celom Trenčianskom kraji. Prešli sme všetko - od športu až po politiku. Opäť je to ďalšia skúsenosť, keď má človek sám naložiť auto, sám ho vyložiť a, nedajbože, by bolo to auto ešte väčšie. Je to slušná fyzická makačka,“ zhodnotil predseda vlády. Súčasne vyzdvihol široký sortiment pekárne.
„To je 50 až 60 druhov výrobkov od slaných až po sladké. Ak sa ma niekto spýta, že čo mne dnes chýba medzi pekárenskými výrobkami, tak to je dubčekov rožtek s makom. Bolo to fantastické pečivo. Keďže sa Dubček dostal po 70. roku do nemilosti, tak sa prestali vyrábať a predávať,“ dodal Fico. Ešte pred nástupom do nočnej zmeny v pekárni predseda vlády uviedol, že ide o prejav úcty a podpory ľudí pracujúcich v noci a počas štátnych sviatkov.
„Chcem opäť touto nočnou zmenou vzdať hold a úctu každému, nielen kto pracuje cez deň, ale predovšetkým vzdávame hold a úctu ľuďom, ktorí pracujú v noci a počas štátnych sviatkov,“ vyhlásil Fico pred začiatkom zmeny. Pripomenul, že Slovensko aj naďalej zostáva krajinou, kde je nočná práca a práca nadčas pomerne rozšírená. Odmena za prácu v noci podľa jeho slov musí zodpovedať jej náročnosti.
„Trváme na razantnom zvyšovaní minimálnej mzdy. Hovorím o minimálnej mzde preto, lebo rast minimálnej mzdy súčasne znamená aj rast príplatkov za prácu v noci, za prácu počas štátnych sviatkov,“ zdôraznil premiér. Podotkol, že minimálna mzda na Slovensku by mala predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve.
„Vo všeobecnosti platí, že nočná práca je hodnotená tak, že okrem normálnej sadzby zamestnanec ešte dostane 40 percent z hodinovej sadzby minimálnej mzdy, čo sú v priemere približne dve eurá. Minimálna mzda na rok 2026 je stanovená na 915 eur. Chceme, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli hranicu 1000 eur,“ uzavrel premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico si odrobil nočnú zmenu v pekárni, prácu označil za „slušnú makačku“ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na Sviatok práce odrobil nočnú zmenu v pekárni v Bánovciach nad Bebravou. V tento sviatok si podľa neho človek ešte väčšmi uvedomí hodnotu práce a poctivého remesla. Predseda vlády sa ohlásil aj priamo z terénu, kedy v Novej Dubnici doručovali pečivo do jednej z prevádzok. To, čo ho prekvapilo, je obrovská dôvera medzi dodávateľmi a odberateľmi.
Nočná služba
„Dodávateľ pekárenských výrobkov má kľúče od reštaurácií a prevádzok, do ktorých sa dostane. To ma prekvapilo. Vždy som sa pýtal, či to položia len tak pred dvere a vždy som si predstavoval, ako sa to celé rozkradne,“ povedal premiér.
V niektorých prevádzkach však nebolo potrebné odomykať, keďže tam boli ľudia, ktorí rovnako v noci pracovali. Počas rozvozu navštívili aj hospic, zariadenie Červeného kríža či Hotel v Bánovciach nad Bebravou. Premiér si nočnú službu užil a absolvoval na nej aj zaujímavé rozhovory so zamestnancami pekárne.
„Veľmi si vážim aj rozhovor s vodičom, ktorý rozváža tovar prakticky po celom Trenčianskom kraji. Prešli sme všetko - od športu až po politiku. Opäť je to ďalšia skúsenosť, keď má človek sám naložiť auto, sám ho vyložiť a, nedajbože, by bolo to auto ešte väčšie. Je to slušná fyzická makačka,“ zhodnotil predseda vlády. Súčasne vyzdvihol široký sortiment pekárne.
Prejav úcty
„To je 50 až 60 druhov výrobkov od slaných až po sladké. Ak sa ma niekto spýta, že čo mne dnes chýba medzi pekárenskými výrobkami, tak to je dubčekov rožtek s makom. Bolo to fantastické pečivo. Keďže sa Dubček dostal po 70. roku do nemilosti, tak sa prestali vyrábať a predávať,“ dodal Fico. Ešte pred nástupom do nočnej zmeny v pekárni predseda vlády uviedol, že ide o prejav úcty a podpory ľudí pracujúcich v noci a počas štátnych sviatkov.
„Chcem opäť touto nočnou zmenou vzdať hold a úctu každému, nielen kto pracuje cez deň, ale predovšetkým vzdávame hold a úctu ľuďom, ktorí pracujú v noci a počas štátnych sviatkov,“ vyhlásil Fico pred začiatkom zmeny. Pripomenul, že Slovensko aj naďalej zostáva krajinou, kde je nočná práca a práca nadčas pomerne rozšírená. Odmena za prácu v noci podľa jeho slov musí zodpovedať jej náročnosti.
Rast minimálnej mzdy
„Trváme na razantnom zvyšovaní minimálnej mzdy. Hovorím o minimálnej mzde preto, lebo rast minimálnej mzdy súčasne znamená aj rast príplatkov za prácu v noci, za prácu počas štátnych sviatkov,“ zdôraznil premiér. Podotkol, že minimálna mzda na Slovensku by mala predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve.
„Vo všeobecnosti platí, že nočná práca je hodnotená tak, že okrem normálnej sadzby zamestnanec ešte dostane 40 percent z hodinovej sadzby minimálnej mzdy, čo sú v priemere približne dve eurá. Minimálna mzda na rok 2026 je stanovená na 915 eur. Chceme, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli hranicu 1000 eur,“ uzavrel premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico si odrobil nočnú zmenu v pekárni, prácu označil za „slušnú makačku“ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyjde zo svojej luxusnej vily a šaškuje pred kamerami, opozícia kritizuje Ficovu nočnú prácu v pekárni – VIDEO
Vyjde zo svojej luxusnej vily a šaškuje pred kamerami, opozícia kritizuje Ficovu nočnú prácu v pekárni – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Orange Podcast roka 2026 oznamuje nominácie, začína hlasovanie verejnosti
Orange Podcast roka 2026 oznamuje nominácie, začína hlasovanie verejnosti