Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Vyjde zo svojej luxusnej vily a šaškuje pred kamerami, opozícia kritizuje Ficovu nočnú prácu v pekárni – VIDEO
Poslankyňa Beáta Jurík vyhlásila, že Fico sa jeden deň v roku tvári, že pracuje a že ho zaujíma bežný človek. Každoročné divadielko o "odpracovaní" nočnej zmeny. Tak nazvala opozícia nočnú ...
1.5.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa Beáta Jurík vyhlásila, že Fico sa jeden deň v roku tvári, že pracuje a že ho zaujíma bežný človek.
Každoročné divadielko o "odpracovaní" nočnej zmeny. Tak nazvala opozícia nočnú prácu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v pekárni. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa domnieva, že Fica v skutočnosti ľudia práce nezaujímajú. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) hovorí o faloši.
„Vyjde zo svojej luxusnej vily, odvezie sa na drahom aute, vyzlečie sa z obleku a predvádza sa pred kamerami. Pritom v parlamente dennodenne vidím, ako kašle na problémy pracujúcich a jediná vec, ktorá ho trápi, je jeho vlastný prospech. Ale my to tak nenecháme a budeme o tom nahlas hovoriť,“ vyhlásil Dubéci.
Šaškovanie
Poslankyňa Simona Petrík (PS) kritizuje, že namiesto toho, aby vláda prišla s opatreniami na naštartovanie ekonomiky, predseda vlády robí každoročne divadielko s “odpracovaním” nočnej zmeny. „Dnes je to už 108 dní, odkedy Fico sľúbil kroky na záchranu ekonomiky, no jediné, čoho sme sa dočkali, je šaškovanie,“ zdôraznila poslankyňa s tým, že nepadlo ani len slovo o riešeniach, ktoré by naštartovali hospodárstvo.
„Miesto toho tu máme konsolidačnú spúšť, ktorej výsledkom je prepúšťanie, znížený rating a Ficova drahota. K Sviatku práce chcem odkázať jediné: V PS nebudeme falošne napínať svaly raz za rok na nočnej šichte, ale ak budeme mať možnosť, postaráme sa, aby ľudia za svoju prácu boli adekvátne ohodnotení a aby mohli na Slovensku žiť dôstojný život,“ dodala Petrík.
Pokrytecká PR akcia
Poslankyňa Beáta Jurík (PS) dodala, že Fico sa jeden deň v roku tvári, že pracuje a že ho zaujíma bežný človek. Zvyšných 364 dní je však podľa nej odtrhnutý od reality. „Rieši znižovanie trestov za korupciu, kajúcnikov, obmedzovanie volieb zo zahraničia. Chcú ľudia rentu pre premiéra či férový plat?“ dodala Jurík s tým, že pre ľudí je potrebné pracovať po celý rok. Nie len 1. mája.
Liberáli pokladajú nočnú zmenu Fica za pokryteckú PR akciu. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling len dúfa, že Fico zamestnancom vo fabrike celú noc nerozprával o tom, ako sú obžalovaní Tibor Gašpar či Dušan Kováčik nevinní a ako sú kajúcnici zlí.
„Lebo, bohužiaľ, toto je jediná vec, čo tu táto vláda rieši,“ skonštatoval Gröhling. Zdôraznil, že kým Fico odrobí jednu symbolickú nočnú, tisíce Slovákov na ne chodia pravidelne a aj napriek tomu sa im čoraz ťažšie žije.
Reálne riešenia
„Ceny rastú, reálne mzdy klesajú, ľudia prichádzajú o prácu. Vláda ale rieši svoje beztrestnosť a nižšie tresty pre mafiánov. Jedna nočná zmena premiéra nezmení to, že pod touto vládou sa prepúšťa, zdražuje a ekonomika stagnuje,“ doplnil Gröhling. Liberáli tak chcú vidieť reformy pre ekonomický rast, nie politické divadlo raz ročne. Namiesto fotiek z fabriky občania podľa lídra SaS potrebujú reálne riešenia pre naštartovanie investícií, podporu podnikania, zrušenie transakčnej dane, zníženie odvodov či byrokracie.
„A to všetko pre to, aby tu vznikali nové pracovné miesta s dobrými platmi. Ak chce premiér skutočne ukázať solidaritu s pracujúcimi, mal by prestať blokovať naše návrhy a začať vytvárať podmienky pre lepší život ľudí. My tieto návrhy predkladáme opakovane - sú to nižšie dane, rovná daň či 0 % daň z reinvestovaného zisku. Presne to naštartuje ekonomický rast, zastaví prepúšťanie a zvýši výplaty,“ uzavrel Gröhling.
Hrozba zmrazenia eurofondov
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti Sviatku práce a 22. výročia vstupu Slovenska do EÚ upozornila na úpadok sociálneho štátu, prepúšťaní či hrozbe zmrazenia eurofondov pre Slovensko. Predseda vlády si však podľa nej na pozadí robí dobrý deň z tvrdo pracujúcich ľudí.
„Človek, ktorý sám sebe nadelí kráľovskú doživotnú rentu a drzo znásobí vlastný plat cez paušálne náhrady tak, aby z nich ešte nemusel odvádzať dane, mal tú odvahu sa predvádzať pred ľuďmi, ktorým zaútočil na peňaženky zvyšovaním daní. Pracujúcim rodinám pritom okresal, resp. zrušil daňový bonus na deti,“ vymenovala Remišová, ktorú znepokojuje aj ďalšie ohlasovanie hromadných prepúšťaní pre neúčinnú konsolidáciu. Remišová pripomína aj možné zmrazenie eurofondov, na ktoré bola europarlamentov vyzvaná Európska komisia. Ako zdôraznila, strata eurofondov hrozí pre útok Ficovej vlády na právny štát a nezávislé inštitúcie.
„Zmrazenie eurofondov pritom bude znamenať kolaps verejných investícií a raketový nárast chudoby. Ficov korupčný zlepenec je bez mihnutia oka schopný ohroziť aj tie najzákladnejšie ekonomické a národno-štátne záujmy, a to len preto, aby ochránil záujmy kriminálnych skupín,“ doplnila Remišová, ktorá sa preto rozhodla iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre európske záležitosti. „Budem chcieť od vlády počuť jasné odpovede na to, ako zvrátiť túto mimoriadne vážnu hrozbu,“ uzavrela poslankyňa.
