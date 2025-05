Fico si šiel vedome podať ruku s masovým vrahom, vyhlásil Matovič k Ficovej návšteve Putina

Spojenci sa Ficovi a Slovensku vyhýbajú

Fico ťahá Slovensko na východ

11.5.2025 (SITA.sk) - Premiér Slovenskej republiky Robert Fico sa návštevou Vladimíra Putina v Moskve podľa hnutia SLOVENSKO zapísal veľkým písmom do dejín Slovenska. Podľa poslancov hnutia to však bude čierny zápis o tom, že premiér zradil záujmy Slovenska.„Fico si šiel vedome podať ruku s masovým vrahom, ktorý dal zavraždiť 682 detí a ľuďom na Slovensku to chce odprezentovať ako dobrý skutok v záujme prosperity Slovenska. Je to urážka spravodlivosti, pľuvanec do očí rodín tých zavraždených detí, aj našim európskym partnerom a tiež ľuďom na Slovensku, ktorí si uvedomujú, že naša prosperita je v Európe, a nie niekde na Sibíri,” povedal líder hnutia SLOVENSKO Igor Matovič „Slovensko nie je len agent a kolaborant Putina Fico, ale na Slovensku sú aj ľudia, ktorí to so Slovenskom myslia dobre a vedia, že naše miesto je v európskom priestore demokratických štátov,” dodal Matovič.Spojenci Slovenskej republiky v EÚ a NATO sa podľa hnutia SLOVENSKO Robertovi Ficovi vyhýbali doteraz a po jeho návšteve Putina v Moskve to bude ešte horšie. Na Slovensko nechodia na návštevy od volieb naši partneri z EÚ a NATO a tiež R. Ficovi neposielajú pozvania na rokovania.„Robert Fico svojimi rozhodnutiami ťahá Slovenskú republiku do izolácie a na východ,” povedal poslanec NR SR Gábor Grendel a upozornil na to, že ak sa Fico chváli stretnutím s najvyšším predstaviteľom Komunistickej strany Vietnamu, je to mimo našich bezpečnostných záujmov.Predseda vlády SR Robert Fico absolvoval v rámci pracovnej návštevy Moskvy bilaterálne rokovanie s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, rokoval aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom a s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom.