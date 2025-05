Opozícia neprišla do Piešťan osláviť víťazstvo nad fašizmom, jej predstaviteľom prekážal Fico

11.5.2025 (SITA.sk) - Opozičné strany ignorovali 8. mája celoslovenské oslavy 80. výročia nad fašizmom v Piešťanoch, pretože tam bol predseda vlády Robert Fico . V relácii STVR O päť minút dvanásť to uviedli politici Progresívneho Slovenska „Predstavitelia strany nechceli stáť vedľa človeka, o ktorom sme vedeli, že na druhý deň si ide podávať ruky s prezidentom Ruskej federácie, prezidentom, ktorý pácha agresiu. My nie sme štafáž Roberta Fica, tak ako je Robert Fico štafážou prezidenta Putina,“ povedal Korčok.Aj hnutie SLOVENSKO neprišlo do Piešťan práve pre účasť Roberta Fica. „Ja keď vidím Roberta Fica čo rozpráva na tých pódiách, tak ja mám z neho taký istý pocit ako z pána Putina. On hovorí o mieri, on hovorí o tom, ako dobre si tu žijeme, on hovorí o tom, ako robí politiku na všetky štyri svetové strany. A občania Slovenska sa majú horšie, všetko je drahšie, žiadny európsky líder nás neberie vážne, nikto z hlavných predstaviteľov Európskej unie za vlády Roberta Fica na Slovensko neprišiel,“ vysvetlil v O päť minút dvanásť Michal Šipoš z hnutia SLOVENSKO.Slovensko oslávilo 80. výročie víťazstva nad fašizmom vo štvrtok 8. mája v Piešťanoch. Na oslavy prišlo podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka 35 000 ľudí, zúčastnili sa ich aj prezident Peter Pellegrini , predseda Národnej rady SR Richard Raši aj predseda vlády Robert Fico.