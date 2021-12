Fico si uvedomuje, že vláda si netrúfne na rozohnanie protestov. Šéf Smeru je podľa politológa v konfrontácii doma

Sväté právo

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Konfrontácia v spoločnosti je veľmi silná a Robert Fico sa rozhodol, že sa ju bude snažiť využívať vo svoj prospech. Na druhej strane pri riešení pandémie, ktorá si nevyberá podľa politických preferencií, by bolo vhodné minimálne o protipandemických opatreniach viesť širšie konzultácie naprieč politickým spektrom.Toto sa však nedeje. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak v súvislosti s protivládnym protestom, o ktorom hovoril tento týždeň v utorok predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Fico.Podľa politológa je jasné, že konfrontáciu volí jedna aj druhá strana a každá využíva svoje možnosti. „Fico je v tejto konfrontačnej agende mimoriadne úspešný. V tomto je naozaj doma,“ poznamenal Marušiak.Smer-SD organizoval verejný protest v septembri na Deň ústavy v Košiciach, v októbri v Rimavskej Sobote a 17. novembra po skončení snemu strany sa udialo protestného zhromaždenie pri pamätníku Alexandra Dubčeka pred budovou parlamentu v Bratislave.„My si myslíme, že právo verejne vysloviť názor voči tejto vláde je sväté právo a žiadny lockdown nemôže zabrániť občanovi SR, ktorý chce prísť na nejaké zhromaždenie a zakričať tejto vláde nie,“ tvrdil Fico.Marušiak hovorí, že Fico má pravdu v tom, že každý má právo verejne vysloviť názor voči vláde, ale ide o to, akým spôsobom sa vysloví. „Myslím si, že Fico si uvedomuje, že vláda si zrejme netrúfne na rozohnanie takýchto protestov aj s ohľadom na svoju volebnú podporu a že tie protesty sú rozsiahle. To by ešte prehĺbilo konflikt v spoločnosti,“ usúdil politológ.Doteraz boli verejné zhromaždenia Smeru-SD pokojné, môžu ich však zneužiť extrémisti či chuligáni. Podľa politológa ide o riziko, ktoré je pri akýchkoľvek protestoch a je na Smere-SD, či dokáže svoje podujatia udržať pod kontrolou.„Je evidentné, že Fico vsadil na radikálne, až antisystémovo, dokonca až na extrémisticky orientovaný elektorát. Je výzva pre Fica a jeho stranu, do akej miery sa chcú dostať do vleku takýchto zoskupení. Môžu prispieť k radikalizácii spoločnosti, ale môžu až aj veľa stratiť z hľadiska svojho vlastného koaličného potenciálu po najbližších voľbách,“ mienil Marušiak.Parlament tento týždeň v utorok odmietol program dvoch mimoriadnych schôdzí, pod ktorými boli podpísaní poslanci Smeru-SD a časť nezaradených zákonodarcov. Fico následne reagoval, že nie je iná cesta, ako hovoriť „našu pravdu“.„Budeme pripravovať jeden veľký protivládny protest, ktorý sa bude týkať zdražovania, ignorovania základných potrieb ľudí v tejto krajine. Budeme protestovať proti hrubému porušovaniu ľudských práv, demokracie,“ vyhlásil šéf Smeru-SD.