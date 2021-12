Pre vysoké polohy Malej a Veľkej Fatry s Nízkymi Tatrami platí mierne lavínové nebezpečenstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pre nedeľu je vyhlásený 1. stupeň lavínového nebezpečenstva pre väčšinu horského územia. Mierne nebezpečenstvo, 2. stupeň, platí pre vysoké polohy Malej a Veľkej Fatry a pre Nízke Tatry. Nový sneh z poslednej periódy sneženia je vplyvom vetra nerovnomerne uložený hlavne na severných expozíciách.V nedeľu ale na horách prevláda prudký severný vietor, ktorý previeva sneh späť na svahy južných orientácií. Lavínová situácia je preto veľmi variabilná. Pozor si treba dávať na snehové dosky a vankúše z nafúkaného snehu a to hlavne tesne pod hrebeňmi, sedlami, skalnými stenami a v strmých žľaboch a muldách všetkých orientácií.Silný vietor má fúkať počas celej nedele a tak lavínová situácia bude počas dňa stúpať. Lavíny je možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Väčšie spontánne lavíny sa nepredpokladajú.V nedeľu ráno bolo na horách prevažne polooblačné počasie, na vrcholoch Tatier jasno. Teplota sa pohybovala od -11 stupňov Celzia na vrcholoch, po -4 stupne Celzia na podhorí. Fúkal silný severný vietor o rýchlosti 10-15 m/s, v nárazoch do 20 m/s. Celú nedeľu platí výstraha 1. stupňa pred silným severným vetrom, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 30 m/s (110 km/h).Sneh je vplyvom vetra previevaný na záveterné expozície, kde vytvára snehové dosky rôznej hrúbky a tvrdosti. Na väčšine územia je sneh z poslednej periódy sneženia suchý, prachový bez podkladu. Preto lyžiarske túry aj pešia turistika sú značne obmedzené. Najviac snehu sa nachádza vo Veľkej a Malej Fatre, kde snehová pokrývka v polohách nad 1300 mn.m. dosahuje v priemere do 50 centimetrov.Tendencia lavínového nebezpečenstva je vplyvom silného vetra stúpajúca.