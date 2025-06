Fico si z EÚ robí rukojemníka. Slovensko podľa Krúpu nepotrebuje premiéra, ktorý papagájuje ruskú propagandu

Obchodovanie so základnými hodnotami

Sankcie voči Rusku

Predseda vlády sa v utorok 10. júna na sociálnej sieti vyjadril, že SR nepodporí pripravovaný 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, pokiaľ jej Európska komisia neposkytne riešenie krízovej situácie. Do tej sa totiž podľa slov premiéra Slovensko dostane po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska.





11.6.2025 (SITA.sk) - Premiér podľa liberálov hazarduje s budúcnosťou Slovenska v Európskej únii (EÚ) . Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že Slovensko nepodporí nový balík sankcií proti Rusku. Takéto vyjadrenia sú podľa SaS nezodpovedné a nebezpečné pre dôveryhodnosť Slovenska v EÚ a NATO „Fico opäť ukazuje, že je ochotný obchodovať so základnými hodnotami za krátkodobé energetické výhody,“ vyhlásila strana SaS. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) upozornil, že „Fico si z EÚ robí rukojemníka“. Premiér sa podľa Krúpu vyhráža vetom, no zároveň sám nič nenavrhuje. „Takto sa nespráva spojenec, ale sabotér,“ vyhlásil Krúpa.Podľa SaS je úlohou vlády hľadať alternatívne energetické zdroje, a to z diverzifikovaných bezpečných krajín. „To je cesta, ktorou sa vydali všetky ostatné členské štáty EÚ. Namiesto toho však Fico roky nerobí nič, ignoruje realitu a dnes sa snaží zlyhania prekryť cynickými rečami o lacných energiách z Ruska,“ upozornila SaS. Podľa Krúpu ide o cynizmus. Premiér podľa jeho slov roky nič nerobil.„Teraz sa tvári, že nás spasí ruským plynom. Je to klamstvo – a vydieranie Bruselu, ktoré nás môže vyjsť draho,“ vyhlásil Krúpa. SaS zdôraznila, že sankcie voči Rusku nie sú trestom, ale nástrojom na vytváranie tlaku voči režimu, ktorí na Ukrajine zabíja civilistov, unáša deti a narúša stabilitu Európy.„Sme v EÚ aj v NATO, a Fico sa správa, akoby sme boli bieloruská provincia. Slovensko potrebuje lídra, ktorý rozumie geopolitike, nie premiéra, ktorý papagájuje ruskú propagandu. Fico namiesto toho, aby chránil záujmy Slovenska, slúži záujmom Ruska – a jeho mantra o ruských energiách je len dymová clona pre jeho skutočné politické ciele,“ uzavrel Krúpa.