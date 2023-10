Fico: Slovensko nebude vojensky podporovať Ukrajinu, humanitárna pomoc bude pokračovať

27.10.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v piatok na samite v Bruseli otvorene deklaroval, že Slovensko nebude patriť medzi krajiny, ktoré budú Ukrajinu podporovať vojensky.Ako však zdôraznil, Slovensko sa nechystá zastaviť humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.„Prichádza zima. Ak budú Ukrajinci potrebovať vykurovacie zariadenia alebo nemocnice, či pomoc pri odmínovaní Ukrajiny, Slovensko je pripravené pomôcť," vyhlásil Fico a pripomenul, že bezprostredne po vypuknutí konfliktu, Ukrajinci prekročili spoločnú hranicu a boli to Slováci, ktorí ich vítali, poskytli im jedlo a ubytovanie.„Dokonca si pamätám, ako sme v minulosti pomohli Ukrajine s rezervným tokom plynu zo Slovenska, inak by na Ukrajine mali hrozné problémy. Takže áno, sme pripravení pomôcť, ale nie vojensky, pretože neverím vo vojenské riešenie tohto konfliktu," uviedol premiér s tým, že by malo byť v záujme všetkých, aby nastalo prímerie.„Nestojím ani na strane Ruska, ani na strane Ukrajiny. Ja stojím na strane ľudí, ktorí sú zbytočne zabíjaní," uzavrel predseda vlády.