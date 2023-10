Európski lídri sa na samite v Bruseli zaviazali naďalej pomáhať Ukrajine, odsúdili tiež útok na Izrael

Intenzívnejšia pomoc Ukrajine

Právo Izraela na obranu

Bezpečnosť kritickej infraštruktúry

Diskutovali aj o ďalších témach

27.10.2023 (SITA.sk) - Európski lídri sa na dvojdňovom samite v Bruseli zaviazali, že Európska únia (EÚ) bude Ukrajine a jej obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu, a to tak dlho, ako to bude potrebné.Podporu Európska rada v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyjadrila aj Moldavsku. Uvádza sa to v záveroch Európskej rady zverejnených na jej webstránke.Únia zdôraznila úmysel poskytovať Ukrajine udržateľnú vojenskú podporu, pripomenula, že je potrebné ju urýchliť a tiež vyzvala vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby na základe rámca, ktorý má schváliť Rada, viedol s Ukrajinou konzultácie o budúcich bezpečnostných záväzkoch EÚ.Európska rada okrem iného avizovala aj zintenzívnenie poskytovania humanitárnej pomoci a pomoci v oblasti civilnej ochrany.Tiež vyzvala vysokého predstaviteľa a Európsku komisiu, aby urýchlili prácu s cieľom predložiť návrhy o tom, ako nasmerovať zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny, jej obnovu a rekonštrukciu. Únia by podľa nej tiež mala posilniť sankcie voči Rusku.Európska rada zároveň odsúdila útoky palestínskeho militantného hnutia na Izrael zo začiatku mesiaca.„Izrael má právo brániť sa v súlade s medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom,“ uvádza sa v jej záveroch s tým, že vyzýva na prepustenie všetkých rukojemníkov.Európski lídri tiež vyjadrili „hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Gaze a vyzývajú na nepretržitý, rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci a na jej poskytnutie ľuďom v núdzi prostredníctvom všetkých potrebných opatrení vrátane humanitárnych koridorov a prímerí na humanitárne účely“.Európska rada pripomenula, že je potrebné zabrániť regionálnej eskalácii a vyjadrila podporu dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu.„Vzhľadom na poškodenie kritickej infraštruktúry v Baltskom mori spôsobené externou činnosťou Európska rada zdôrazňuje, že sú potrebné účinné opatrenia na posilnenie odolnosti a zaistenie bezpečnosti kritickej infraštruktúry,“ uvádza sa v záveroch.Európska rada vyjadrila tiež znepokojenie nad bezpečnostnou situáciou na severe Kosova, odsúdila septembrový útok, ktorý viedol k eskalácii napätia, a zdôraznila, že je potrebná normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom.Vyjadrila aj podporu úsilia o dosiahnutie udržateľného a trvácneho mieru medzi Arménskom a Azerbajdžanom.Predstavitelia členských štátov EÚ diskutovali aj o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027, migrácii či početných hospodárskych otázkach, ako je napríklad energetika, čisté technológie, emisne neutrálny priemysel či kritické suroviny.Odsúdili nedávne teroristické útoky vo Francúzsku a Belgicku a vyjadrili sústrasť obetiam nedávnych prírodných katastrof a extrémnych poveternostných javov v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách.