Štvrtok 12.2.2026
12. februára 2026
Fico sľúbil koalícii kandidatúru na Ústavný súd. SNS ho bude „voliť rukami-nohami“, tvrdí Danko
Pre Slovenskú národnú stranu (SNS) je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu premiér Robert Fico (Smer-SD).
12.2.2026 (SITA.sk) - Pre Slovenskú národnú stranu (SNS) je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu premiér Robert Fico (Smer-SD). Predseda SNS Andrej Danko to povedal v relácii Hospodárskych novín Doslova. „Ja verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží, a že sa prihlási na vypočutie a bude kandidovať na Ústavný súd SR,“ vyhlásil v relácii šéf národniarov.
Na Ústavnom súde (ÚS) SR chýba jeden sudca od októbra 2023, jeho plénum teda pracuje v neúplnom zložení a má 12 namiesto 13 sudcov. Parlament sa opakovane neúspešne pokúšal 13. sudcu zvoliť. Ďalšej sudkyni ústavného súdu uplynie funkčné obdobie tento rok 10. júla. Danko poprel, že by voľné miesto ústavného sudcu bolo „držané“ pre Fica. „Ale Robert Fico prejavil o toto miesto záujem a ja hovorím, že SNS ho bude rukami-nohami voliť,“ povedal.
Na poznámku moderátorky, že tento záujem mal Fico prejaviť v minulosti, a nie je isté, či tento záujem stále platí, Danko zareagoval, že to nebolo v minulosti, ale tri mesiace dozadu. „Prvýkrát to bolo pol roka dozadu, to vyjadril, podal na to ruku a ja mu držím prsty, aby vo voľbe na ústavného sudcu uspel,“ uviedol.
Premiér pritom pred niekoľkými týždňami povedal v jednej z televíznych politických relácií, že nemá ambíciu byť ústavným sudcom, ale chce vyhrať najbližšie parlamentné voľby.
V odpovedi na otázku, či SNS nebude mať vlastného kandidáta a počká si, kým sa prihlási premiér, ktorý má pred sebou ešte viac ako rok a pol volebného obdobia, predseda SNS zopakoval, že za stranu je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu Fico.
Na otázkou, či bude ÚS SR chýbať jeden sudca až do konca volebného obdobia, sa Danko vyjadril, že to nie je tragédia, či niekto je, alebo nie je na ústavnom súde. Spomenul tiež časy, keď bol prezidentom Andrej Kiska a odmietal vymenovať ústavných sudcov z kandidátov, ktorých navolil parlament. „Nerobte z toho tragédiu, keď chýba jeden ústavný sudca,“ dodal.
„Tak, ako stále hovorím, Robert Fico buď bude prezidentom SR, alebo bude dobrým šéfom ústavného súdu,“ uzavrel tému.
Zdroj: SITA.sk - Fico sľúbil koalícii kandidatúru na Ústavný súd. SNS ho bude „voliť rukami-nohami“, tvrdí Danko © SITA Všetky práva vyhradené.
