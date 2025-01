Fico straší prevratom a avizuje opatrenia. Čaká sa iba na moment, kedy sa začnú preskakovať ploty vládnych budov, povedal – VIDEO

Fico priblížil niektoré skutočnosti z utajovanej správy

K niektorým informáciám sa prihlásila mimovládka

Pripravený je na všetko

Ide o výsledok serióznej práce tajnej služby

22.1.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico hovoril s prezidentom Petrom Pellegrinim , ktorý v stredu absolvoval návštevu v SIS v súvislosti s prezentáciou utajenej správy. Pellegrini podľa jeho slov venuje situácii veľkú pozornosť a po stretnutí so šéfom SIS Pavlom Gašparom ho požiadal o zvolanie Bezpečnostnej rady SR Tá by sa mala konať vo štvrtok 23. januára ráno. Prítomní by mali byť všetci jej riadni členovia, spolu s nimi aj prezident a vedenie NR SR, ako aj všetci členovia vlády. Avizoval prijatie preventívnych opatrení, ktorých cieľom by malo byť zaistenie chodu štátu. Po rokovaní vlády to uviedol premiér Robert Fico.Na území Slovenska je skupina expertov, ktorá sa aktívne podieľala na udalostiach v Gruzínsku aj na majdane na Ukrajine. Priblížil niektoré skutočnosti z utajovanej správy, ktorá bola čítaná počas schôdze k vysloveniu nedôvery vláde v utajenom režime. Uviedol, že tak robí so súhlasom šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Predmetná skupina je podľa Ficových slov financovaná z rôznych zdrojov. Verí tiež, že nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa sa končí prísun prostriedkov pre takéto skupiny, ktoré podľa neho ohrozujú demokraciu.„Táto skupina je prísne monitorovaná, pretože má zohrať pomerne dôležitú úlohu v scenári, ktorý je nastavený,“ vravel premiér. Daný scenár podľa neho pozostáva z diskreditácie, zatvárania či zastrelenia a prosenia, aby odišiel z politiky. Ak to ale nevychádza, tak podľa premiéra prichádza na rad podobný scenár, ako v roku 2018. Spravodajská informácia podľa neho potvrdzuje existenciu plánu na to, aby sa stupňovala intenzita útokov voči vláde a štátu.Spomenul financovanie zo zdrojov Spojených štátov amerických, o prepojeniach na mimovládne organizácie na Slovensku či opozičných politikov. Plán podľa jeho slov zahŕňal aj prípravu na rokovania. „A čo si oni myslia, že je rok 1989, že nejaká partia občianskych aktivistov bude s nami rokovať?“ spytoval sa. „A o čom budú s nami rokovať? Tak snáď sú voľby, alebo nie sú voľby? Voľby boli!“ zdôraznil.K niektorým informáciám, ktoré sú obsahom utajenej správy SIS, sa prihlásila mimovládka. Išlo podľa iniciatívy Nie v našom meste o e-mal, manuál o organizovaní nenásilných protestov, ktorý vytvorila umelá inteligencia. Podľa premiéra je to nepodstatné, kto to písal.„Fakt je ten, že toto je plán postupu na najbližšie dni, pokiaľ ide o opozíciu a mimovládny sektor, čo chcú robiť, aby zvalili súčasnú vládu, ktorá je postavená na výsledkoch demokratických parlamentných volieb,“ vraví premiér. Dodal, že ak niekto hovorí o okupovaní vládnych budov či bránení v práci vláde, predstava je podľa neho taká, že protestné zhromaždenie sa skončí pokusom dostať sa do budovy vlády či parlamentu.Tvrdil tiež, že pokračovaním by mal byť zásah bezpečnostných zložiek, v tej chvíli podľa neho zasiahnu médiá, aj zahraničné, ktoré vytvoria obraz o roztržkách. „Vyvolá sa obrovský tlak na obrovské protesty, na národný štrajk, že vláda zasahuje silou proti slušným ľuďom. Cieľom bude, aby vláda padla, aby došlo k prevzatiu moci. Možno aj bez parlamentných volieb,“ tvrdil Fico. Dodal, že je pripravený na všetko.Premiér uviedol, že vedia, s kým majú dočinenia, tvrdil, že vedia, ako sú tieto osoby napojené na zahraničie a kým sú financovaní. „Čaká sa iba na moment, kedy sa začnú preskakovať ploty vládnych budov,“ povedal. Prízvukoval, že vláda nerobí nič, čo by bolo v rozpore so zákonom, ani so zahranično-politickými záujmami štátu, len plní svoje programové vyhlásenie. Prízvukoval, že vždy rešpektoval základné ľudské práva, a tiež právo na zhromažďovanie.„Ľudia majú široký okruh ľudských práv, kde môžu vyjadrovať svoje názory a sympatie k tej alebo onej časti politického spektra. Nikto z nás nerobil a nebude robiť žiadne opatrenia, ktoré by obmedzovali výkon základných ľudských práv,“ deklaroval. Dodal ale, že ak by tento výkon práv mal prejsť do anarchie, to už s ľudskými právami nemá nič spoločné. Opozíciu premiér obvinil zo zámeru rozvrátiť štát.Vyjadril sa, že podľa toho, čo videl, daná spravodajská informácia vyvolala u médií, v mimovládnych organizáciách i opozícii strach a chaos. „Boli pokusy zjednodušovať, zľahčovať, dokonca zosmiešňovať to, čo bolo povedané v Národnej rade SR,“ myslí si. Správa SIS podľa Fica obsahovala možno desať percent toho, čo má tajná služba k dispozícii.Zdôraznil, že ide o výsledok serióznej práce tajnej služby, ktorá už celé mesiace sleduje vývoj situácie v krajine. Predseda vlády si myslí, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže, na základe vývoja podpory v krajine si podľa Fica uvedomuje, že parlamentné voľby by pre nich boli ťažkým orieškom. Deklaroval tiež záujem Smeru vyhrať aj nasledujúce parlamentné voľby.Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) uviedol, že čelia tomu, že sa chystá ohrozenie ústavného zriadenia SR. Podotkol, že opozícia tieto informácie od prvej chvíle spochybňovala. Podľa neho ale SIS pracovala aj s listinnými dôkazmi, aj infomačno-technickými prostriedkami. Prízvukoval závažnosť predmetných informácií, hovoril o organizovaných procesoch s cieľom zvrátiť výsledky volieb. V spoločnosti sa podľa neho hľadá „rozbuška“, ktorá by zmobilizovala občanov ako pred rokmi vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vláda chce podľa Gašpara použiť všetky zákonné možnosti, aby sa situácia znormalizovala a upokojila.