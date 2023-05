Fico straší voličstvo, tvrdí Naď a od demokratických subjektov chce, aby po voľbách nevytvárali koalíciu so Smerom-SD (video)

Demokratická budúcnosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Intervencia proti opozícií

31.5.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati apeluje na demokratické strany, aby odsúdili tvrdenia zo stredajšej tlačovej konferencie strán Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Na tlačovej konferencii k tomu vyzval podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď v reakcii na predmetnú tlačovú konferenciu.Rovnako vyzval i na to, aby demokratické subjekty deklarovali, že nebudú po predčasných parlamentných voľbách vytvárať koalíciu so Smerom, a tiež sa prihlásili k nevyhnutnosti členstva v EÚ a NATO pre demokratickú budúcnosť Slovenska.Spoločný postup demokratických síl má podľa Naďa potenciál vytlačiť Smer i extrémistov mimo vládu, čo považuje za podstatné pre budúcnosť Slovenska.„Slovensko je v ťažkom boji o demokratickú budúcnosť," myslí si Naď. Robert Fico podľa neho pravidelne ukazuje, že je hrozbou pre demokraciu, luže a rozoštváva ľudí.Je mu jedno, aký to má na Slovensko dopad, jeho cieľom je len zaujať voliča. Robert Fico podľa bývalého ministra obrany straší voličstvo svojimi vlastnými rozhodnutiami, aby dosiahol volebné výsledky.Na stredajšej tlačovej konferencii predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico uviedol, že skupina predstaviteľov štátnych orgánov žiadala v Bruseli štruktúry Európskej únie NATO o intervenciu proti opozícii.Podľa jeho slov označovali účastníci zahraničnej pracovnej cesty slovenskú opozíciu za hybridnú hrozbu a oznamovali, že ak opozícia vyhrá voľby, hrozí, že Slovensko vystúpi z NATO.„Niekto poslal v apríli zo Slovenska skupinu 21 ľudí, z toho asi 15 – 16 boli predstavitelia štátnych orgánov. Komunikovali s vysokými predstaviteľmi EÚ, boli u pani Jourovej (Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie, pozn. SITA), boli v centrále NATO a žiadali o intervenciu proti slovenskej opozícii, pretože vraj zato, že začína mať prevahu, je nebezpečná pre Slovensko,“ vyhlásil Fico.Dodal, že podľa neho ide o organizovaný zločin proti demokracii a opozícii. Smer-SD bude žiadať, aby sa výjazdom v Bruseli zaoberala Národná rada SR na mimoriadnej schôdzi a tiež príslušné parlamentné výbory.