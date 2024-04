Fico testuje hranice demokracie. Autoritárske strany dosahujú v Európe rekordnú úroveň podpory a Slovensko nie je výnimkou

Najväčšiu pozornosť venovali Smeru

20.4.2024 (SITA.sk) - Podpora autoritárskych strán dosahuje v Európe rekordne najvyššiu úroveň. Informoval o tom Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a spresnil, že index autoritárskeho populizmu, ktorý zverejnili think tanky Timbro a Epocenter, ukazuje, že 26,9 percenta Európanov v 31 krajinách podporuje autoritárske politické strany ako na ľavom, tak aj na pravom krídle politického spektra.To je historicky najvyššia hodnota. Ako spresnil inštitút, politické strany sa zvyčajne usilujú o jeden alebo viacero z troch všeobecných cieľov, a to získať funkciu, hlasy a vplyv. Index skúma to, do akej miery sa populistickým stranám podarilo dosiahnuť dva z týchto cieľov, a to hlasy a funkcie.Inštitút spresnil, že k nárastu podpory pravicového autoritárstva a populizmu viedli obavy v súvislosti s prisťahovalectvom. Radikálna ľavica čelí neustálemu poklesu.Ako inštitút spresnil, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko a Poľsko majú najvyššiu podporu populistických strán a poskytujú varovanie pred prijímaním populistických politík.Naopak, najnižšiu podporu populistických strán majú Chorvátsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Luxembursko a Malta.Slovensko sa spomedzi 31 krajín umiestnilo na desiatom mieste. Inštitút spresnil, že štúdia medzi populistické a autoritárske strany zaradila Smer-SD Slovenskú národnú stranu (SNS), stranu Kotlebovci-ĽSNS hnutie Republika . Najväčšiu pozornosť venovali strane Smer-SD.„Korene strany v slovenskej sociálnej demokracii v kombinácii s jej nacionalizmom ju najlepšie charakterizujú ako ľavicovo-populistickú a národno-konzervatívnu stranu. V ekonomických otázkach je ľavicová, v sociálnych otázkach konzervatívna a v posledných rokoch sa stala euroskeptickou, pričom Fico je blízkym spojencom Maďarska v Bruseli," uvádza sa v záveroch správy.Štúdia si všímala aj útoky predsedu vlády na Ústavný súd, pokusy presadzovať zmeny, ktoré by oslabili schopnosť súdnictva stíhať korupciu, ako aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry . Ako sa v správe ďalej uvádza, strana Smer-SD vykazuje silné autoritárske tendencie a Fico „vo viacerých ohľadoch testoval hranice demokracie."V správe sa rovnako spomína aj návrh na reformu verejnoprávneho vysielania, kedy by bolo verejnoprávne médium RTVS priamo podriadené parlamentu a rezortu kultúry.Štúdia brala do úvahy aj skutočnosť, že Strana európskych socialistov pozastavila Smeru členstvo v roku 2006 a rovnako tomu bolo aj v októbri 2023. Silným faktorom bolo aj zahraničnopolitické pôsobenie strany a jej predsedu.„Smer má znepokojujúce ruské väzby. Strana bola financovaná ruskou bankou a výrazne propagovala verejnú mienku v prospech Ruska. Keď sa Fico v októbri 2023 ujal funkcie premiéra, vláda oznámila, že okamžite pozastaví vojenskú pomoc Ukrajine," uvádza sa v záveroch.