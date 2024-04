V Pásme Gazy od začiatku vojny zabili takmer 14-tisíc detí, ďalšie sú na pokraji hladomoru

21.4.2024 (SITA.sk) - Od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas zabili v Pásme Gazy viac ako 13 800 detí. Na tlačovej konferencii v New Yorku to v stredu povedala výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF ) Catherine Russellová.Ako tiež poukázala, „tisícky ďalších detí utrpeli zranenia a tisícky ďalších sú na pokraji hladomoru “. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Subjekt OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien v separátnom vyhlásení varoval, že v Pásme Gazy každých desať minúť je jedno dieťa zranené alebo zomrie.Od začiatku vojny podľa neho v palestínskej enkláve zabili viac ako 10-tisíc žien a šesťtisíc z nich zanechalo 19-tisíc osirotených detí.CNN pripomína, že nedokáže nezávisle overiť počty úmrtí pre nedostatočný prístup médií do Gazy.